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После мятежа Пригожина Финляндия усилила контроль на границе

rus.postimees.ee
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: IMAGO/Markku Ulander

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии теперь внимательнее следит за ситуацией на границе с Россией после попытки основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина устроить вооруженный мятеж.

«Не буду раскрывать все детали, но мы внимательнее следим за ситуацией на границе и движением на погранпереходах», – рассказал Yle заместителя главы пограничной службы Юго-Восточной Финляндии подполковник Юкка Луккари.

При этом он отметил, что выходные на границе были совершенно обычными. «Произошедшее в России не отразились на движении. Конечно, Юханнус немного оживил ситуация на границе, но так всегда бывает в праздники», – заявил заместителя главы пограничной службы Юго-Восточной Финляндии.

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