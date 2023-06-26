После мятежа Пригожина Финляндия усилила контроль на границе

«Не буду раскрывать все детали, но мы внимательнее следим за ситуацией на границе и движением на погранпереходах», – рассказал Yle заместителя главы пограничной службы Юго-Восточной Финляндии подполковник Юкка Луккари.

При этом он отметил, что выходные на границе были совершенно обычными. «Произошедшее в России не отразились на движении. Конечно, Юханнус немного оживил ситуация на границе, но так всегда бывает в праздники», – заявил заместителя главы пограничной службы Юго-Восточной Финляндии.