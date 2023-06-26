ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Что делать, если работник пришел на работу пьяным?

«Сотрудник пришел на работу после Иванова дня, и видно, что он нетрезв. Коллеги отметили, что вдобавок чувствуют запах алкоголя, но работник отказывается дуть в алкотестер и идти к врачу. Такой случай в нашей компании произошел впервые, что я как работодатель могу сделать в такой ситуации?» - спрашивает читатель Postimees.
Отвечает старший юрист-консультант Трудовой инспекции Яана Ваус Мадурейра Сильва:
В зависимости от выполняемой работы, сотрудник, находящийся на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, может представлять опасность для себя, коллег, клиентов работодателя, а также для третьих лиц. Работодатели обязаны обеспечить безопасные условия труда для своих сотрудников. Поэтому, если работник пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения, работодатель обязан (согласно ст.13 р.1 п.15 Закона о безопасности и гигиене труда) отстранить работника от работы в таком состоянии. Работнику также запрещено работать в состоянии алкогольного опьянения (ст.14 р.2 Закона о безопасности и гигиене труда). Таким образом, работодатель не обязан компенсировать работнику недоработку, возникшую в связи с отстранением работника от работы по причине нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, если недоработка произошла по собственной вине работника.
Работодатель, желающий отстранить работника от работы за нахождение в нетрезвом состоянии, может предложить работнику дунуть в алкотестер или обратиться к врачу, но принуждать к этому работника нельзя. Согласно практике Верховного суда, выявить состояние опьянения на рабочем месте также можно и лишь с помощью обнаружения изменения или нарушения типичных физических или психических функций или реакций человека, вызванных употреблением алкоголя.
Поэтому работодатель должен составить письменный документ (например, акт о выявлении опьянения), в котором будет указано, в какое время суток, в каком месте, при выполнении каких работ работник находился в состоянии алкогольного опьянения, и перечислить характеристики на основании чего работодатель и свидетели пришли к выводу, что работник находится в состоянии алкогольного опьянения. Например, такими признаками могут быть нарушения равновесия, запах алкоголя, неадекватная речь.
Этот документ необходим для того, чтобы впоследствии доказать факт правонарушения. В документе также может быть отражено предложение дунуть в алкометр или сдать анализ крови и отказ работника это сделать.
Если факт алкогольного опьянения зафиксирован, может возникнуть вопрос о том, могут ли и если да, то в каком виде могут продолжаться трудовые отношения. В соответствии со ст.88 р.1 п.4 Закона о трудовом договоре работодатель имеет право экстренно расторгнуть трудовой договор, если работник находился на работе в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на предупреждение работодателя. Таким образом, как правило, расторжению трудового договора должно предшествовать предупреждение.
Трудовой договор может быть расторгнут без предварительного предупреждения, если из-за особой серьезности нарушения служебных обязанностей или если по какой-либо другой причине нельзя ожидать предупреждения от работодателя в соответствии с принципом добросовестности (ст.88 р.3 Закона о трудовом договоре). Это означает, что работодатель должен оценивать каждую ситуацию отдельно, исходя, в частности, из риска и ущерба, который возник или мог возникнуть в связи с обязанностями работника.
Например, решением одного из уездных судов было признано обоснованным расторжение трудового договора за появление на работе в нетрезвом виде без предварительного предупреждения в отношении работника, занимавшего должность слесаря по технологическому оборудованию на сланцеперерабатывающем предприятии. Согласно материалам дела, это было предприятие, которое Спасательный департамент в соответствии со списком предприятий с повышенным риском несчастных случаев (из-за токсичных, легковоспламеняющихся, экологически опасных химических веществ) отнес к категории А.
Уездный суд указал, что исполнение обязанностей в состоянии алкогольного опьянения на таком предприятии может привести к крупной аварии, стихийному бедствию и реальному риску для жизни и здоровья большого количества людей.