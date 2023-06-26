ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Что делать, если работник пришел на работу пьяным?

Этот документ необходим для того, чтобы впоследствии доказать факт правонарушения. В документе также может быть отражено предложение дунуть в алкометр или сдать анализ крови и отказ работника это сделать.

Если факт алкогольного опьянения зафиксирован, может возникнуть вопрос о том, могут ли и если да, то в каком виде могут продолжаться трудовые отношения. В соответствии со ст.88 р.1 п.4 Закона о трудовом договоре работодатель имеет право экстренно расторгнуть трудовой договор, если работник находился на работе в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на предупреждение работодателя. Таким образом, как правило, расторжению трудового договора должно предшествовать предупреждение.

Трудовой договор может быть расторгнут без предварительного предупреждения, если из-за особой серьезности нарушения служебных обязанностей или если по какой-либо другой причине нельзя ожидать предупреждения от работодателя в соответствии с принципом добросовестности (ст.88 р.3 Закона о трудовом договоре). Это означает, что работодатель должен оценивать каждую ситуацию отдельно, исходя, в частности, из риска и ущерба, который возник или мог возникнуть в связи с обязанностями работника.

Например, решением одного из уездных судов было признано обоснованным расторжение трудового договора за появление на работе в нетрезвом виде без предварительного предупреждения в отношении работника, занимавшего должность слесаря по технологическому оборудованию на сланцеперерабатывающем предприятии. Согласно материалам дела, это было предприятие, которое Спасательный департамент в соответствии со списком предприятий с повышенным риском несчастных случаев (из-за токсичных, легковоспламеняющихся, экологически опасных химических веществ) отнес к категории А.