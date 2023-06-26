Видео ⟩ Владимир Путин появился на экране телевизоров впервые после попытки мятежа

Он выступил с видеообращением по случаю начала молодежного форума «Инженеры будущего», в котором похвалил компании за обеспечение стабильной работы промышленности страны в условиях серьезных внешних вызовов.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с началом работы международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего". Он собрал молодых инженеров, ученых, технологов, студентов, аспирантов вузов, представителей общественных организаций из большинства регионов России и ряда зарубежных стран, - заявил он. - Символично, что форум проходит на тульской земле, которая всегда славилась своими мастерами, династиями рабочих, инженеров, оружейников. Сегодня именно от кадрового потенциала в огромной степени зависит уверенное развитие отечественной индустрии».