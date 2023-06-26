В Беларуси начали строить лагеря для размещения наемников «Вагнера»

В Могилевской области Беларуси уже вовсю ведется строительство военного лагеря для наемников ЧВК «Вагнер», сообщили «Верстке» в лесничестве области. По словам собеседника, лагерей будет несколько, один из них расположится недалеко от города Осиповичи.

«Мы работаем, уже сегодня работаем. Завтра до обеда стоит задача [построить]», — сказал собеседник «Верстки». Он добавил, что площадь лагеря составит 24 тысячи квадратных метров, он будет рассчитан на восемь тысяч коек.

Источник «Верстки», близкий к руководству Могилевской области, подтвердил, что властям дано указание построить лагерь для ЧВК в регионе.

Информацию о том, что наемников отправят в Беларусь, подтверждают и родственники участников группы «Вагнер».

Одна из родственниц со ссылкой на своего знакомого сообщила, что оставшиеся в Ростове-на-Дону подразделения ЧВК Вагнера направят в Беларусь. Еще одна собеседница издания рассказала «Верстке», что ее муж, который в субботу находился в Ростове, сообщил ей об отправке в Беларусь «скорее всего», но больше на связь не выходил.