Глава МИД России: «Вагнер» продолжит операции в Африке

«Помимо отношений с этой ЧВК, правительства и ЦАР, и Мали имеют официальные контакты по линии своего правительства с нашим руководством. По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают в ЦАР в качестве инструкторов, – эта работа, конечно же, будет продолжена», – сказал он в интервью телеканалу RT, отвечая, в частности, на просьбу прокомментировать сообщения о том, что события 24 июня в России вызвали панику у партнеров РФ в Африке.

«ЦАР – одна из тех стран, правительство которой наряду, скажем, с Мали, официально обратилось с просьбой ЧВК на этапе, когда и ЦАР, и Мали просто бросали французы и прочие европейцы, сворачивая там присутствие антитеррористических контингентов, закрывая там свои военные базы, которые призваны были подкреплять борьбу с терроризмом. И в этих условиях, когда их просто оставляли лицом к лицу с бандитами, и ЦАР, и Мали обращались в ЧВК "Вагнер" с просьбой обеспечить безопасность их руководства», – сказал Лавров.

Поэтому, отметил он, «по поводу сообщений о том, кто и по поводу чего паникует, я не увидел какой-то паники, я не увидел каких-то изменений в отношениях соответствующих африканских стран с РФ».

Он отметил, что получил несколько телефонных звонков, в том числе от африканских коллег.

«Мы исходим из того, что никаких конъюнктурных моментов не может быть привнесено в стратегические отношения России с африканскими нашими партнерами», – сказал Лавров.

Отвечая на вопрос, продолжается ли подготовка к саммиту «Россия-Африка», который должен пройти в конце июля в Санкт-Петербурге, российский министр рассказал, что «она идет полным ходом».

Ранее сообщалось, что власти ЦАР рассматривают возможность увеличения числа военных инструкторов из России. В апреле этого года замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Россия готова рассмотреть возможность увеличения числа военных инструкторов в ЦАР. «Если есть возможность и если есть обращение от друзей, всегда надо помогать», – сказал Богданов «Интерфаксу».