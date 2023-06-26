Пригожин впервые после мятежа выступил с обращением

В Telegram-канале пресс-службы руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появилось его первое обращение после попытки военного мятежа.
Ниже приводим текст обращения Евгения Пригожина:
«Сегодня я открыл пресс-службу и получил тысячи вопросов по поводу произошедших событий. Для того чтобы не было кривотолков, хочу ответить на главные из этих вопросов.
Первое. Какими были предпосылки "марша справедливости" 23.06.23 года? ЧВК "Вагнер" является, пожалуй, самым опытным и боеспособным подразделением в России, а возможно и в мире. Мотивированные, заряженные бойцы, которые выполняли огромное количество задач в интересах Российской Федерации и всегда только в интересах Российской Федерации, в Африке, в арабских странах и во всем мире.
Последнее время это подразделение добилось хороших результатов на Украине, выполнив серьезнейшие задачи. В результате интриг, непродуманных решений это подразделение должно было прекратить свое существование 1 июля 2023 года. Собрался совет командиров, который довел всю информацию до бойцов. Никто не согласился подписывать контракт с Министерством обороны, поскольку все прекрасно знают из текущей обстановки и своего опыта во время СВО, что это приведет к полной потере боеспособности. Опытные бойцы, опытные командиры просто будут размазаны и пойдут фактически на мясо, где не смогут использовать свой боевой потенциал и боевой опыт. Те бойцы, которые решили, что они готовы перейти в Министерство обороны, перешли. Но это минимальное количество, исчисляемое процентом-двумя.
Все доводы, которые были для того, чтобы сохранить ЧВК "Вагнер" в целости и сохранности, были использованы. Но ни один не был реализован. в попытках войти в любую другую структуру, где мы сумеем приносить действительно пользу. Мы были категорически против того, что хотят сделать. При этом решение о переходе в Минобороны и понимая наш настрой о закрытии ЧВК "Вагнер", было принято в самые неподходящие моменты.
Тем не менее, мы выставляли технику, собирали все, что необходимо, делали инвентаризацию и собирались, в случае если решение не будет принято, выйти 30 июня колонной в Ростов и публично передать технику около штаба СВО. Несмотря на то, что мы не проявляли никакой агрессии, по нам был нанесен ракетный удар и сразу после этого отработали вертолеты. Около 33 человек бойцов ЧВК "Вагнер" погибли. Некоторые получили ранения. Это послужило триггером того, что незамедлительно совет командиров принял решение, что мы должны выдвигаться немедленно. Я сделал заявление, в котором сказал о том, что мы не собираемся никаким образом выявлять агрессию. Но если по нам будут наноситься удары, то будем воспринимать это как попытку уничтожения и давать ответ.
Во время всего марша, который длился 24 часа, одна из колонн вышла в Ростов, другая в направлении Москвы. За сутки мы прошли 780 километров. Не был убит ни один солдат на земле. Мы сожалеем о том, что мы вынуждены были наносить удары по авиационным средствам, но эти средства бросали бомбы и наносили ракетные удары. В течение суток мы прошли 780 километров, не доходя 200 небольшим километров до Москвы. За это время были блокированы и обезврежены все военные объекты, которые находились по дороге. Не погиб никто, еще раз повторяю, из тех, кто находился на земле. И в этом была наша задача. Среди бойцов ЧВК "Вагнер" несколько человек ранены и двое погибших, которые присоединились к нам, военнослужащие Минобороны, по собственному желанию.
Никто из бойцов ЧВК "Вагнер" не принуждался к этому походу и все знали его конечную цель. Целью похода было не допустить уничтожение ЧВК "Вагнер" и привлечь к ответственности тех лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе СВО. Это требовала общественность. Все военнослужащие, которые видели нас во время марша, поддерживали нас.
Мы не дошли около 200 километров до Москвы, пройдя 780 километров в одном и другом направлении. Мы остановились в тот момент, когда первый штурмовой отряд подошедший на 200 километров к Москве развернул свою артиллерию, сделал разведку местности, и было очевидно, что в этот момент прольется много крови. Поэтому мы посчитали, что демонстрация того, что мы собирались сделать, она достаточна.
И нашим решением развернуться были два важнейших фактора. Первый фактор – это то, что мы не хотели пролить русскую кровь. Второй фактор – мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране. В это время Александр Григорьевич Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК "Вагнер" в законной юрисдикции. Колонны развернулись назад и ушли в полевые лагеря.
Я хочу обратить внимание, что наш марш справедливости показал множество тех вещей, о которых мы говорили ранее. Серьезнейшие проблемы с безопасностью по всей территории страны. Мы блокировали все воинские части аэродрома, которые находились у нас на пути. За 24 часа мы прошли то расстояние, которое соответствует расстоянию от места старта российских войск 24 февраля 22 года до Киева и от этой же точки до Ужгорода. Поэтому, если бы действия 24 февраля 22 года во время начала спецоперации выполняло подразделение по уровню обученности, по уровню моральной собранности и готовности к выполнению задач, как ЧВК "Вагнер", то, возможно, спецоперация длилась бы сутки.
Понятно, что там были и другие проблемы, но мы показали уровень организации, которому должна соответствовать российская армия. И когда 23-24 июня мы шли мимо российских городов, то мирные жители встречали нас с флагами России и с эмблемами и флагами ЧВК "Вагнер". Они все были счастливы, когда мы приходили и когда проходили мимо. Многие из них до сих пор пишут слова поддержки, а некоторые разочарованы в том, что мы остановились, потому что в марше справедливости, кроме нашей борьбы за существование, они видели поддержку борьбы с бюрократией и другими недугами, которые сегодня имеются в нашей стране.
Это основные вопросы, на которые я могу дать ответы для того, чтобы исключить кривотолки как в российских соцсетях и СМИ, так и в зарубежных сетях. Итак, наш марш мы начали из-за справедливости. По дороге, на земле мы не убили ни одного солдата. За сутки не дошли всего 200 километров до Москвы, зашли и полностью взяли под контроль город Ростов. Мирные жители были рады нас видеть. Мы показали мастер-класс, каким образом должно было выглядеть 24 февраля 22 года. У нас не было цели свержения существующего режима и законно избранной власти, о чем много раз говорилось. Развернулись мы для того, чтобы не проливать кровь русских солдат».