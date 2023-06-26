Пригожин впервые после мятежа выступил с обращением

Тем не менее, мы выставляли технику, собирали все, что необходимо, делали инвентаризацию и собирались, в случае если решение не будет принято, выйти 30 июня колонной в Ростов и публично передать технику около штаба СВО. Несмотря на то, что мы не проявляли никакой агрессии, по нам был нанесен ракетный удар и сразу после этого отработали вертолеты. Около 33 человек бойцов ЧВК "Вагнер" погибли. Некоторые получили ранения. Это послужило триггером того, что незамедлительно совет командиров принял решение, что мы должны выдвигаться немедленно. Я сделал заявление, в котором сказал о том, что мы не собираемся никаким образом выявлять агрессию. Но если по нам будут наноситься удары, то будем воспринимать это как попытку уничтожения и давать ответ.

Во время всего марша, который длился 24 часа, одна из колонн вышла в Ростов, другая в направлении Москвы. За сутки мы прошли 780 километров. Не был убит ни один солдат на земле. Мы сожалеем о том, что мы вынуждены были наносить удары по авиационным средствам, но эти средства бросали бомбы и наносили ракетные удары. В течение суток мы прошли 780 километров, не доходя 200 небольшим километров до Москвы. За это время были блокированы и обезврежены все военные объекты, которые находились по дороге. Не погиб никто, еще раз повторяю, из тех, кто находился на земле. И в этом была наша задача. Среди бойцов ЧВК "Вагнер" несколько человек ранены и двое погибших, которые присоединились к нам, военнослужащие Минобороны, по собственному желанию.