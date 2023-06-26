Кая Каллас: Украина – лишь первый откушенный кусок. От реакции мира на агрессию зависит все

Россия бомбит Украину уже 488 дней. Мощной противодействующей силой, которой Путин не ожидал, является сильная группа бесстрашных женщин, использующих в качестве оружия свой голос.

Ведущий «60 минут» Том Стейнфорт приехал в Европу, чтобы пообщаться с несколькими смелыми женщинами, которые не боятся противостоять опасному диктатору. В числе прочих интервью дали бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которые решили противостоять Владимиру Путину, чего бы им это ни стоило.

Кая Каллас хочет, чтобы Путин лично взял на себя ответственность за разрушения, которые его армия учинила в Украине. «Очень важно, чтобы агрессия как политический инструмент не окупалась. Не может быть так, что ты вторгаешься в одну страну, нападаешь на другую, а потом просто уходишь, и с тобой ничего не не случается», - объяснила Кая.

Опытная и сильная в вопросах внешней политики, премьер-министр резюмировала свою позицию: «То, как мир реагирует на российскую агрессию, также является сигналом и для всех других агрессоров в мире. Также для потенциальных. Украина лишь первый откушенный кусок. Если наша реакция слабая, то каждый следующий раз или каждый следующий шаг [они] будут делать смелее».

Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин, благодаря которой страна вошла в НАТО, назвала ситуацию полностью черно-белой. «Россия жестоко и незаконно напала на Украину. Мы должны быть внимательны. Мы должны быть уверены, что готовы к любой ситуации». По ее словам, важно, чтобы Россия проиграла.