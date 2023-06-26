Полиция ищет пропавшую в Таллинне несовершеннолетнюю Татьяну

Татьяна покинула место своего пребывания в таллиннском районе Кристийне 24 июня около 19:00 и не вернулась по сей день. Она может передвигаться с небольшой компанией по столице.
Татьяна ростом около 164 сантиметров, худощавого телосложения, со светлыми волосами средней длины. Особенностью являются следы членовредительства на лице. На ней могут быть короткие черные штаны, серое или зеленое спортивное платье, либо светлая толстовка Nike.
Всех, кто знает о местонахождении Татьяны, просьба сообщить об этом в Центр тревоги по телефону 112.