Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 26 июня: итоги праздников от полиции и спасателей, «мятеж Пригожина» - взгляд из Эстонии, автопробег протеста в Нурсипалу и экскурсия на остров Найссаар
Сегодня в выпуске:
- Как прошли длинные праздничные выходные с точки зрения полиции и спасателей? Дорожные аварии, нетрезвые водители, пожары и нарушители правил разведения костров - в материале нашего корреспондента
- Новости по стране: молодежный праздник песни и танца приведет к изменениям в дорожном движении, объявят ли чрезвычайное положение из-за засухи и имущество российских олигархов в Эстонии пустят с молотка
- Мятеж Пригожина закончился бесславно, но границы с Россией пока остаются под усиленным контролем. Какие еще выводы из этой ситуации сделали эстонские власти?
- Расширение военного полигона в Южной Эстонии продолжает вызывать недовольство местных жителей, несмотря на обещанные щедрые денежные компенсации и негативные решения суда первой инстанции. Наш репортаж с автопробеога протеста в Нурсипалу
- Мировые новости: про аварию на аттракционе в Стокгольме, наводнение в Чили, обрушении многоэтажки в Египте и последний в Великобритании концерт Элтона Джона.
- Находящийся под боком у эстонской столицы уникальный остров Найссаар обладает как богатой историей, так и захватывающей перспективой развития в качестве туристического объекта. Наша съемочная группа отправилась в морское путешествие, чтобы поближе ознакомиться с этим аспектами.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 26 июня.