Латвия прекратила принимать заявления на все виды виз от граждан России

Заявления, которые уже приняты и обработка которых начата до 25 июня, будут рассмотрены, передает RUS TVNET.

Как сообщалось, Евгений Пригожин заявил в пятницу вечером, что наемники «Вагнера» проникли в Россию из Украины и направляются в Москву с целью свержения российского военного руководства. Наемники взяли под контроль Ростов-на-Дону и на пути к Москве достигли Воронежской и Липецкой областей.