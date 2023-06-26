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Латвия прекратила принимать заявления на все виды виз от граждан России

rus.tvnet.lv
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Российский паспорт
Российский паспорт Фото: Shutterstock

В связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России с понедельника, 26 июня, дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов заявлений на визы от граждан России, сообщили агентству LETA в МИД.

Заявления, которые уже приняты и обработка которых начата до 25 июня, будут рассмотрены, передает RUS TVNET.

Как сообщалось, Евгений Пригожин заявил в пятницу вечером, что наемники «Вагнера» проникли в Россию из Украины и направляются в Москву с целью свержения российского военного руководства. Наемники взяли под контроль Ростов-на-Дону и на пути к Москве достигли Воронежской и Липецкой областей.

Вечером в субботу, 24 июля, Пригожин сообщил, что вагнеровцы прекратили движение в сторону Москвы и идут обратно. Кремль даст Пригожину возможность переехать в Беларусь, а «вагнеровцы» будут освобождены от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

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