Цахкна в Люксембурге: события в России не должны ослабить нашу помощь Украине

На совещании обсуждалась дальнейшая военная, экономическая и политическая поддержка Украины.

Маргус Цахкна высоко оценил принятый на прошлой неделе 11-й пакет санкций ЕС против России, который, в том числе, предотвратил обход уже действующих санкций, но добавил, что эта работа далека от завершения и разработка новых мер уже началась.

«Я также приветствую принятое на прошлой неделе решение ЕС одобрить продолжение военной помощи Украине, для чего в Европейский фонд мира будет внесен дополнительный взнос в размере 3,5 млрд евро», - подчеркнул Маргус Цахкна.

«В первую очередь для того, чтобы восстановить ущерб, нанесенный Украине, а также поднять цену войны для России, Эстония разработала решение, которое позволило бы использовать замороженные активы России, мы готовы поделиться информацией о проекте с Европейским союзом, - сообщил Цахкна.

На совещании в Люксембурге шла также речь о необходимости привлечь к ответственности российское руководство за преступления агрессии в Украине. «Путину и остальному российскому руководству нельзя позволить скрываться под сенью иммунитета от преступлений, творимых ими в Украине. Моральный долг Запада - предать международному трибуналу тех, кто несет ответственность за то, что было совершено в Украине», - сказал Цахкна.

Участники Совета ЕС по иностранным делам также обсудили необходимость укрепления отношений между ЕС и Латинской Америкой и Карибским бассейном, а также важность цифровой дипломатии в геополитической конкуренции. «Как цифровая страна, Эстония готова делиться своим опытом и способствовать развитию общеевропейского подхода к продвижению инноваций и цифровых решений в Европе», - отметил Цахкна.

Шла речь также о ситуации в Тунисе, развитии диалога Белград-Приштина и армяно-азербайджанских отношениях.