«Путин пожинает то, что посеял». Что пишут о мятеже ЧВК «Вагнер» в Азии, Африке и на Ближнем Востоке

Турция: «А сильна ли сверхдержава?»

Турецкие издания со всех политических флангов тоже пишут о пригожинском мятеже как об ударе по имиджу и Путина, и российского государства.

«Мятеж "Вагнера" закончился в 24 часа, но Россия уже не будет прежней. Слабость, продемонстрированная в войне с Украиной, а также то, что "Вагнер" брал целые города без сопротивления, подняли вопрос: насколько на самом деле сильна "сверхдержава"», - пишет турецкая провластная газета Yeni Safak.

Консервативная оппозиционная газета Karar пишет, что по Путину нанесен сильнейший за 23 года его правления удар.

Левая оппозиционная Evrensel цитирует обозревателя, по мнению которого, Россия еще очень долго будет бороться с внутренними и внешними последствиями мятежа.

Азербайджан: Россия опозорилась

Азербайджанские издания, как и многие другие, пишут об ударе по имиджу российской власти.