В порту Ноблесснер представят уникальную скульптуру

В среду, 28 июня, в 14:00 в яхтенном порту Ноблесснер представят новый участок морского променада, который вскоре будет открыт, а также уникальную скульптуру «Винт Лесснера». Кроме того, вице-мэр Каарель Оя и вице-мэр Тийт Терик представят программу Таллиннских Дней моря.
Скульптура «Винт Лесснера» – гребной винт корабля, изготовленный из бронзы на заводе Alstom Power Elblag, который нельзя увидеть нигде в общественном пространстве в Эстонии и ближайших странах. Винт диаметром 7,5 м и массой 33 тонны символизирует период продолжительностью 106 лет (1912 - 2018), когда в районе Ноблесснер продолжалась деятельность судостроительного предприятия.
Крупнейший в Эстонии семейный праздник на морскую тематику – Таллиннские Дни моря – пройдёт с 14 по 16 июля в круизной зоне Старого порта, в Летной гавани и в порту Ноблесснер. В этом году темой праздника станет «Море есть, море останется», фокус будет сделан на народной музыке и морском фольклоре, чтобы отдать дань уважения легендарной народной певице Кихну Вирве.
Помимо традиционной программы в этом году в Дни моря впервые пройдут спортивные мероприятия и детская программа. Например, состоятся соревнования по плаванию на открытой воде, а в акватории Ноблесснер пройдет очистка морского дна от мусора дайверами.
Таллинн в 2023 году носит титул Зеленой столицы Европы, в рамках программы будет открыт морской променад, а также зона досуга в круизной зоне Старого порта. Прошедший основательную реновацию променад с прекрасной скульптурой на морскую тематику ждут посетителей в портовом городке Ноблесснер.