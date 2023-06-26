В порту Ноблесснер представят уникальную скульптуру

Скульптура «Винт Лесснера» – гребной винт корабля, изготовленный из бронзы на заводе Alstom Power Elblag, который нельзя увидеть нигде в общественном пространстве в Эстонии и ближайших странах. Винт диаметром 7,5 м и массой 33 тонны символизирует период продолжительностью 106 лет (1912 - 2018), когда в районе Ноблесснер продолжалась деятельность судостроительного предприятия.

Крупнейший в Эстонии семейный праздник на морскую тематику – Таллиннские Дни моря – пройдёт с 14 по 16 июля в круизной зоне Старого порта, в Летной гавани и в порту Ноблесснер. В этом году темой праздника станет «Море есть, море останется», фокус будет сделан на народной музыке и морском фольклоре, чтобы отдать дань уважения легендарной народной певице Кихну Вирве.

Помимо традиционной программы в этом году в Дни моря впервые пройдут спортивные мероприятия и детская программа. Например, состоятся соревнования по плаванию на открытой воде, а в акватории Ноблесснер пройдет очистка морского дна от мусора дайверами.