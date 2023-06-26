Во время Праздника песни и танца на линии выйдут специальные автобусы

Во время XIII Молодежного праздника песни и танца, который пройдет с 30 июня по 2 июля, из центра Таллинна будут отправляться специальные автобусы, а многие линии будут ходить по уплотненному графику. Во время праздника, с 30 июня по 2 июля, общественный транспорт Таллинна будет бесплатным для всех пассажиров.
Вице-мэр Владимир Свет призвал всех участников движения во время Праздника песни и танца быть еще более внимательными, а также запастись временем и по возможности пользоваться бесплатным общественным транспортом.
«Рекомендуем пользоваться общественным транспортом и запастись временем. На многих улицах центра города движение реорганизовано, однако мы приложили максимум усилий для того, чтобы участники и гости праздника смогли добираться на праздник и обратно. Многие линии общественного транспорта будут ходить по уплотненному графику, также предусмотрены дополнительные автобусные маршруты номер 80 и 81, которые будут ходить от Театральной площади до стадиона „Калев” и Певческого поля», - уточнил Свет.
В пятницу, 30 июня, с 8:00 до 23:00, а также в субботу, 1 июля, с 12:00 до 23:00 для участников Праздника танца будет работать временный автобусный маршрут № 81 Estonia – Tantsupidu.
Маршрут автобусной линии № 81: Театральная площадь, ул. Лембиту, Юхкентали, Лийвалайа, Лаутери, Театральная площадь.
Остановки: «Эстония» (начальная остановка на Театральной площади возле ТЦ Solaris), «Пюссироху», «Автобусный вокзал», «Пюссироху», «Эстония» (конечная остановка на Театральной площади, со стороны Академии наук).
Автобусы отправляются приблизительно каждые пять минут.
В воскресенье, 2 июля, участников Праздника песни будут обслуживать дополнительные автобусные линии № 80 и № 82.
Автобус № 80 будет курсировать в воскресенье, 2 июля, с 12:00 до 23:00 по маршруту Estonia – Laulupidu.
Остановки: «Эстония», «Автобусный вокзал», «Кивимурру», «Лаулупиду», «Паэ», «Автобусный вокзал», «Эстония».
Автобусы отправляются приблизительно каждые пять минут.
В воскресенье, 2 июля, с 12:00 до 23:00 автобус № 82 будет курсировать по маршруту Laulupidu - Taevakivi.
Остановки: «Лаулупиду», «Таевакиви», «Таевакиви», «Сабатяхе», «Лаулупиду».
Автобусы будут отправляться приблизительно каждые десять минут.
В день певческого праздника, 2 июля, гости смогут бесплатно оставить свой автомобиль в Ласнамяэ на открытых парковках ледового холла Тондираба, Bauhaus, Lasnamäe Prisma, Lasnamäe Centrum, Ülemiste Keskus и крытой парковке торгового центра T1. В районе Хааберсти автомобиль можно оставить на парковке ТЦ Rocca al Mare. Между парковками и Певческим полем будет ходить общественный транспорт (информация о линиях и маршрутах в приложении).
Из-за шествия 2 июля трамвайные линии № 1, 3 и 6 не будут ходить с 7 до 14 часов. С 14:00 и до конца дня трамвайные линии № 1, 3 и 6 будут ходить по уплотненному графику. С начала и до конца дня автобусные маршруты № 1, 18, 18А, 40, 42, 60 и троллейбусные маршруты № 1 и 3 также будут ходить по уплотненному графику движения.
В воскресенье, 2 июля, с начала и до конца дня автобусы линий № 1, 8, 34 и 38 будут ходить по временному маршруту. С 7:00 до 13:30 автобусные маршруты № 2, 3, 16, 17, 17А, 18, 18А, 20, 20А, 21, 21Б, 23, 24, 36, 40, 41, 41Б, 42 и 73 и троллейбусные линии № 1 и 3 будут ходить по уплотненному графику.
С 7:00 до 14:00 и с 19:30 до конца дня будет изменен маршрут автобусов № 29, 35, 44, 51, 52, 60 и 63. С 7 утра воскресенья и до конца дня будет изменен маршрут автобусов № 5 и 66.
Автобусный терминал Виру также будет закрыт с 7:00 воскресенья до окончания шествия.
Направленные в объезд линии будут совершать все предусмотренные на маршруте остановки (если не указано иное), включая временные остановки.
Временные остановки будут расположены в следующих местах:
- в направлении центра города: возле дома № 37 по улице Суур-Амеэрика (автобусные маршруты № 2, 3, 16, 17, 17А, 23, 24, 40, 42).
- в направлении из центра города: на Пярнуском шоссе, между улицами Суур-Амеэрика и Вяйке-Амеэрика (автобусные маршруты № 5, 18, 18А, 20, 20А, 36).
- Временные остановки на улице Смуули «Лаулупиду» (автобусные маршруты № 5, 29, 44, 51, 60, 63, 80, 82).
На измененных маршрутах возможны отклонения от расписания. В связи с реорганизацией дорожного движения в центре города и изменениями в маршрутах общественного транспорта горожанам и гостям столицы рекомендуется запастись временем!