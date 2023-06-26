Во время Праздника песни и танца на линии выйдут специальные автобусы

Остановки : «Лаулупиду», «Таевакиви», «Таевакиви», «Сабатяхе», «Лаулупиду».

Автобусы будут отправляться приблизительно каждые десять минут.

В день певческого праздника, 2 июля, гости смогут бесплатно оставить свой автомобиль в Ласнамяэ на открытых парковках ледового холла Тондираба, Bauhaus, Lasnamäe Prisma, Lasnamäe Centrum, Ülemiste Keskus и крытой парковке торгового центра T1. В районе Хааберсти автомобиль можно оставить на парковке ТЦ Rocca al Mare. Между парковками и Певческим полем будет ходить общественный транспорт (информация о линиях и маршрутах в приложении).

Из-за шествия 2 июля трамвайные линии № 1, 3 и 6 не будут ходить с 7 до 14 часов. С 14:00 и до конца дня трамвайные линии № 1, 3 и 6 будут ходить по уплотненному графику. С начала и до конца дня автобусные маршруты № 1, 18, 18А, 40, 42, 60 и троллейбусные маршруты № 1 и 3 также будут ходить по уплотненному графику движения.

В воскресенье, 2 июля, с начала и до конца дня автобусы линий № 1, 8, 34 и 38 будут ходить по временному маршруту. С 7:00 до 13:30 автобусные маршруты № 2, 3, 16, 17, 17А, 18, 18А, 20, 20А, 21, 21Б, 23, 24, 36, 40, 41, 41Б, 42 и 73 и троллейбусные линии № 1 и 3 будут ходить по уплотненному графику.

С 7:00 до 14:00 и с 19:30 до конца дня будет изменен маршрут автобусов № 29, 35, 44, 51, 52, 60 и 63. С 7 утра воскресенья и до конца дня будет изменен маршрут автобусов № 5 и 66.

Автобусный терминал Виру также будет закрыт с 7:00 воскресенья до окончания шествия.

Направленные в объезд линии будут совершать все предусмотренные на маршруте остановки (если не указано иное), включая временные остановки.

Временные остановки будут расположены в следующих местах:

- в направлении центра города: возле дома № 37 по улице Суур-Амеэрика (автобусные маршруты № 2, 3, 16, 17, 17А, 23, 24, 40, 42).

- в направлении из центра города: на Пярнуском шоссе, между улицами Суур-Амеэрика и Вяйке-Амеэрика (автобусные маршруты № 5, 18, 18А, 20, 20А, 36).

- Временные остановки на улице Смуули «Лаулупиду» (автобусные маршруты № 5, 29, 44, 51, 60, 63, 80, 82).