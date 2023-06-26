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Министр Ляэнеметс: укрепить восточную границу до 2025 года нереально

Rus.Postimees
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Российско-эстонская граница.
Российско-эстонская граница. Фото: Marko Saarm / Sakala

По оценке министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, завершить строительство восточной границы до 2025 года невозможно, передает Rus.ERR.

«В настоящее время в плане строительства восточной границы нет никаких изменений, потому что мы и так движемся очень быстрыми темпами. Если говорить о пограничном заборе, то половина его уже готова, а оставшаяся часть - в процессе строительства, тендера или подготовки к тендеру», - сказал Ляэнеметс в интервью ERR, отметив, что при нынешних темпах строительство восточной границы будет завершено в течение 2025 года.

Поскольку непредсказуемые события в соседних странах могут произойти ранее 2025 года, министру задали вопрос, нельзя ли построить пограничный забор быстрее, например, за счет чрезвычайных правительственных резервов.

Ляэнеметс в своем ответе обратил внимание на то, что часть сухопутной границы очень болотистая: «Нельзя просто вырыть яму, засыпать ее, а потом поставить забор, там все гораздо сложнее, плюс установка коммуникаций».

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