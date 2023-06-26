Министр Ляэнеметс: укрепить восточную границу до 2025 года нереально

«В настоящее время в плане строительства восточной границы нет никаких изменений, потому что мы и так движемся очень быстрыми темпами. Если говорить о пограничном заборе, то половина его уже готова, а оставшаяся часть - в процессе строительства, тендера или подготовки к тендеру», - сказал Ляэнеметс в интервью ERR, отметив, что при нынешних темпах строительство восточной границы будет завершено в течение 2025 года.