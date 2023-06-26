ЧВК «Вагнер» сбила летающий командный пункт Ил-22. Чем уникален этот самолет?

«Защищенность» в этом названии относится не к физической защите, а к каналам связи, устойчивым к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Этот самолет представляет собой воздушный командный пункт, с которого можно управлять войсками во время боевых действий. Поскольку этот пункт находится в воздухе, то его невозможно поразить оперативно-тактическими ракетами.

Второе достоинство самолета заключается в том, что с высоты проще обеспечить связь с боевыми частями на земле. Особенно - с фронтовой авиацией, которая летает на небольшой высоте, что осложняет связь.

Несколько пророссийских телеграмм-каналов утверждают, что сбитый самолет с начала полномасштабного военного конфликта выполнял задачи по ретрансляции радиосигнала, то есть работал как высотная антенна, связывая наземный КП с войсками.

Однако никакого подтверждения этой информации из официальных источников нет. Поэтому исключать то, что на борту могли находиться офицеры, руководившие боевыми действиями на фронте, нельзя.

Ил-22 был создан в 1970-х годах. Для воплощения идеи воздушного командного пункта рассматривались несколько самолетов, среди которых были Ан-10, Ан-12 и Ил-18. Все они могли подолгу находиться в воздухе, но в конце концов выбор пал на удачный гражданский авиалайнер КБ Ильюшина.