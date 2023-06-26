Президент РФ Путин выступил с экстренным обращением

В ходе обращения Путин заявил, что наемников ЧВК попытались использовать втемную. Президент РФ предложил бойцам «группы Вагнера» подписать контракт с Минобороны РФ или другими силовыми органами, вернуться к родным или уйти в Беларусь.

«Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», - цитирует Путина издание Meduza.

Во время обращения президент РФ заявил, не называя имен, что организаторы мятежа предали свою страну, народ и «тех, кого втянули в преступление». «Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать», - сказал Путин.

Путин сказал, что с самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан.

Он не упомянул Пригожина и никак не прокомментировал, почему подразделения вагнеровцев смогли беспрепятственно занять Ростов-на-Дону, откуда осуществляется командование оккупационными войсками в Украине, и как колонне «Вагнера» удалось без особых помех дойти до Подмосковья.