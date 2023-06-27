25 августа 2023 года обещает войти в историю Русского театра в Таллинне - в этот день выйдет «Страх и отчаяние в Третьей империи». Крупнейший новатор модернистского театра Бертольд Брехт написал эту пьесу в Дании, покинув Германию на следующий день после поджога нацистами Рейхстага в феврале 1933 года. Ставят спектакль очень серьезные силы - живущие в Германии режиссер Тимофей Кулябин и драматург Роман Должанский. Со вторым из них Rus.Postimees и поговорил о Берлине как столице новой эмиграции, конце театра в России и пугающей актуальности Брехта.

Премьера в Русском Театре в конце августа, причем не просто премьера – эта пьеса Брехта вообще впервые ставится в Эстонии. Вольдемар Пансо переводил и ставил Брехта, Ильмар Таммур ставил… Но пьеса «Страх и отчаяние в Третьей империи» никогда здесь не ставилась. Есть несколько исторических авторов, которых нынешняя ситуация перевела в разряд актуальных. Из прозаиков – Эрих-Мария Ремарк, а из драматургов – Брехт. И когда поступило предложение поработать здесь, мы с Кулябиным о нем вспомнили и решили почитать. Пьеса состоит из 24 одноактных глав, и мы, прочитывая каждую, просто переглядывались в изумлении. Достаточно поменять имена, названия должностей и каких-то организаций, и все будет, как сейчас, даже язык менять не нужно.