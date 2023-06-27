Умер один из лучших тренеров, когда-то он стал причиной огромного футбольного скандала в Эстонии

Браун занял пост менеджера футбольного клуба Clyde в 1977 году. Затем он тренировал различные шотландские молодежные команды, пока в 1993 году не был назначен главным тренером сборной Шотландии. Он привел сборную к чемпионату Европы 1996 года и чемпионату мира 1998 года и занимал эту должность до 2001 года.

Позже Браун тренировал английский клуб «Престон Норт Энд», после него — отечественные клубы «Мазеруэлл» и «Абердин». Он оставил тренерскую работу в 2013 году, чтобы стать исполнительным директором «Абердина».

Браун шесть раз играл против сборной Эстонии, завоевав четыре победы и две ничьи. Самое запоминающееся противостояние было в 1996 году. У сборной Эстонии возник спор с шотландцами во главе с Брауном, которых устраивало недостаточное в то время освещение стадиона Кадриорг. Встреча была перенесена на три часа раньше. В Эстонском футбольном союзе заявили, что перестроить игру за столь короткое время невозможно, и сочли критику шотландцев необоснованной. Встречу завершили на третьей секунде матча, поскольку эстонцы не приехали на игру.

ФИФА перенес матч на нейтральный стадион в Монако, где эстонцы благодаря Марту Поому сумели сыграть с шотландцами вничью.

Произошедшее в Таллинне стало известным событием в футбольной среде, отмеченным фразами «Только одна команда в Таллинне» и «Игра, которой не было».