Открывшаяся взору олимпийской медалистки картина на Европейских играх шокировала ее

«Поначалу я была шокирована, увидев, как мало пришло публики. Я вышла на стадион и увидела пустоту. Несмотря на это, я чувствовала поддержку. Очень рада, что эта поддержка есть», — сказала Копрон изданию.

Польские спортсмены не скрывали своего удивления из-за столь малого количества публики, это чувствовалось во время соревнований по бегу и борьбе.

«Лучше бежать, когда трибуны полны. Когда есть аплодисменты и вы слышите поддержку на финише. Отсутствие этого печально», - сказала Sport.pl Наталья Качмарек, занявшая второе место в беге на 400 метров.

Журналист Sport.pl Марчин Яз, который находился на стадионе во время соревнований по легкой атлетике на Европейских играх, опубликовал в социальных сетях фотографию пустого стадиона «Шлёнски».