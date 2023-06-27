Путин после обращения к россиянам устроил совещание с Шойгу и другими силовиками

В эфире телеканала «Россия 24» вечером 26 июня показали кадры открытой части совещания Путина с руководителями силовых структур, запись продолжалась 34 секунды. «Собрал вас для того, чтобы поблагодарить вас за проделанную работу в течение этих нескольких суток и для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени, а также поговорить о задачах, которые перед нами стоят в результате анализа тех событий, которые произошли в стране», — сказал Путин.