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Европейские игры. Астрид Гренц завоюет для Эстонии еще одну медаль

rus.postimees.ee
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Астрид Гренц (в синем), архивное фото.
Астрид Гренц (в синем), архивное фото. Фото: Eesti Poksiliit

На продолжающихся в Польше Европейских играх в понедельник проявила себя таллиннка Астрид Йоханна Гренц, которая вышла в финал в весовой категории до 60 кг в тайском боксе, сообщает Rus.ERR.

В полуфинале она счетом 29:28 победила Доминику Филечи из Польши.

В финале Гренц вечером 27 июня встретится с турецкой спортсменкой Куброй Коцакус. Таким образом, у команды Эстонии будет третья медаль на нынешних Европейских играх.

Ранее Лизелль и Робин Яэтма завоевали золото в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из блочного лука, а Расмус Мяги выиграл серебро в беге на 400 метров с барьерами.

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