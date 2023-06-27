Европейские игры. Астрид Гренц завоюет для Эстонии еще одну медаль

На продолжающихся в Польше Европейских играх в понедельник проявила себя таллиннка Астрид Йоханна Гренц, которая вышла в финал в весовой категории до 60 кг в тайском боксе, сообщает Rus.ERR.
В полуфинале она счетом 29:28 победила Доминику Филечи из Польши.
В финале Гренц вечером 27 июня встретится с турецкой спортсменкой Куброй Коцакус. Таким образом, у команды Эстонии будет третья медаль на нынешних Европейских играх.
Ранее Лизелль и Робин Яэтма завоевали золото в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из блочного лука, а Расмус Мяги выиграл серебро в беге на 400 метров с барьерами.