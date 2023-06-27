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В Таллинне произошла цепная авария: один человек в больнице

rus.postimees.ee
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Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Taavi Sepp

Вечером в понедельник, 26 июня, в Таллинне произошла цепная авария с участием трех автомобилей, в которой пострадал один человек.

Инцидент имел место около 19.00 на перекрестке улиц Техника и Комеэди. Автомобиль Volvo V70, которым управлял 18-летний молодой человек, во избежание столкновения затормозил перед остановившимся для совершения  поворота налево Mercedes-Benz GLC, за рулем которого находилась 35-летняя женщина.

Ехавший позади Volvo Renault Master, которым управлял 27-летний мужчина, не успел вовремя затормозить и врезался в Volvo. От удара Volvo отбросило на Mercedes-Benz.

Водителя Renault доставили в больницу.

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