В Таллинне произошла цепная авария: один человек в больнице

Вечером в понедельник, 26 июня, в Таллинне произошла цепная авария с участием трех автомобилей, в которой пострадал один человек.
Инцидент имел место около 19.00 на перекрестке улиц Техника и Комеэди. Автомобиль Volvo V70, которым управлял 18-летний молодой человек, во избежание столкновения затормозил перед остановившимся для совершения поворота налево Mercedes-Benz GLC, за рулем которого находилась 35-летняя женщина.
Ехавший позади Volvo Renault Master, которым управлял 27-летний мужчина, не успел вовремя затормозить и врезался в Volvo. От удара Volvo отбросило на Mercedes-Benz.
Водителя Renault доставили в больницу.