В Таллинне произошла цепная авария: один человек в больнице

Инцидент имел место около 19.00 на перекрестке улиц Техника и Комеэди. Автомобиль Volvo V70, которым управлял 18-летний молодой человек, во избежание столкновения затормозил перед остановившимся для совершения поворота налево Mercedes-Benz GLC, за рулем которого находилась 35-летняя женщина.