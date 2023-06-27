В воздушном пространстве Балтии проходят учения НАТО Ramstein Alloy

В ходе учений военно-воздушные силы союзников из Великобритании, Литвы, Португалии, Румынии, Турции и Германии будут отрабатывать быстрое реагирование, в том числе в условиях потери связи, боевые действия по поиску и спасению, перехвату, поддержку с воздуха и сценарии дозаправки самолетов в воздухе.

Учения способствуют укреплению присутствия союзников и стран-партнеров в Балтийском регионе.

Ramstein Alloy – это продолжение тренировочных полетов в воздушном пространстве Балтии, которые регулярно проходят с 2008 года.