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В воздушном пространстве Балтии проходят учения НАТО Ramstein Alloy

BNS
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Учения Ramstein Alloy.
Учения Ramstein Alloy. Фото: SAC Samantha Holden RAF / SWNS

В воздушном пространстве стран Балтии во вторник продолжатся международные учения воздушных сил Ramstein Alloy, организованные Командованием ВВС НАТО совместно с Национальными вооруженными силами.

В ходе учений военно-воздушные силы союзников из Великобритании, Литвы, Португалии, Румынии, Турции и Германии будут отрабатывать быстрое реагирование, в том числе в условиях потери связи, боевые действия по поиску и спасению, перехвату, поддержку с воздуха и сценарии дозаправки самолетов в воздухе.

Учения способствуют укреплению присутствия союзников и стран-партнеров в Балтийском регионе.

Ramstein Alloy – это продолжение тренировочных полетов в воздушном пространстве Балтии, которые регулярно проходят с 2008 года.

В то же время Министерство обороны РФ объявило летно-тактическое учение истребительной авиации в небе над Балтикой. Цель маневров проверить готовность летного состава к выполнению боевых задач, а также отработать новые тактических приемы с полным использованием боевых возможностей авиационной техники, объяснили в ведомстве.

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