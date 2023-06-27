Я не нарочно! Организаторы Европейских игр попали в крайне неловкую ситуацию

Итальянские спортсмены выиграли больше всего соревнований, а также заняли большинство призовых мест. Защищавшие титул поляки уступили им целых 24 очка. Немецкая команда заняла третье место.

Организаторы подготовили церемонию награждения, после чего они решили отпраздновать успех Италии, включив через динамики одну из самых известных итальянских песен Sara perche ti amo, однако это оказалась не оригинальная версия песни.

Итальянское издание Mediaset писало, что на стадионе прозвучал ремикс на песню, в которой болельщики футбольного клуба «Милан» унижают «Ювентус». «Оплошность на чемпионате Европы: из динамиков звучит песня, оскорбляющая игроков «Ювентуса», — написали итальянские журналисты.

Mediaset объяснил, что использованная версия содержит слова stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino, что переводится приблизительно как «держи меня крепче и держись рядом со мной, кто не прыгает, тот сутулый Ювентус». .

Польский диджей, поставивший этот трек на стадионе, опубликовал в социальных сетях сообщение с извинениями за то, что включил эту композицию.