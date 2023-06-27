Я не нарочно! Организаторы Европейских игр попали в крайне неловкую ситуацию

Итальянцы выиграли золото командного чемпионата Европейских игр и отпраздновали это событие на стадионе. Из динамиков звучала песня Sara perche ti amo группы Ricchi e Poveri. Проблема заключалась в том, что была выбрана версия, используемая итальянскими болельщиками, в которой унижался футбольный клуб «Ювентус».
Итальянские спортсмены выиграли больше всего соревнований, а также заняли большинство призовых мест. Защищавшие титул поляки уступили им целых 24 очка. Немецкая команда заняла третье место.
Организаторы подготовили церемонию награждения, после чего они решили отпраздновать успех Италии, включив через динамики одну из самых известных итальянских песен Sara perche ti amo, однако это оказалась не оригинальная версия песни.
Итальянское издание Mediaset писало, что на стадионе прозвучал ремикс на песню, в которой болельщики футбольного клуба «Милан» унижают «Ювентус». «Оплошность на чемпионате Европы: из динамиков звучит песня, оскорбляющая игроков «Ювентуса», — написали итальянские журналисты.
Mediaset объяснил, что использованная версия содержит слова stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino, что переводится приблизительно как «держи меня крепче и держись рядом со мной, кто не прыгает, тот сутулый Ювентус». .
Польский диджей, поставивший этот трек на стадионе, опубликовал в социальных сетях сообщение с извинениями за то, что включил эту композицию.
«Я поставил эту версию, поскольку не знал, что в ней имеется куплет, предназначенный болельщикам «Ювентуса». Если бы я знал, я бы поставил оригинальную версию песни. Эта версия доминировала в социальных сетях в очень положительном тоне в течение последних нескольких месяцев, и ничто не вызывало у меня сомнений. Ну и я также не знаю итальянского. Такого не должно было случиться. Я делал это не специально и не имел злых намерений. Если кого-то обидел, прошу прощения», — написал диджей.