Начинаются репетиции Праздника танца на таллиннском стадионе «Калев»

В первые дни праздничной недели на улицах столицы появятся 8300 юных танцоров и выступающих. Также вскоре прибудут исполнители народной музыки и певцы, в связи с чем в центре Таллинна и в районе Певческого поля будут действовать временные изменения в организации дорожного движения.

«На этой неделе более 30 000 певцов и танцоров прибывают на места проведения Праздника – Центральный стадион "Калев" и Таллиннское певческое поле, а в выходные к ним присоединятся десятки тысяч зрителей, – рассказал BNS руководитель организации движения Праздника песни и танца Янно Пильт. - Поэтому в течение праздничной недели движение транспорта будет временно ограничено как в центре города, так и вокруг Певческого поля, и стадиона «Калев».

На улицах возле стадиона «Калев» движение временно ограничено уже с понедельника. Ограничения распространяются на улицы Выйстлузе, Стаадиони, Пюссироху, Херне и Тоонела-теэ. Проезд гарантирован только для жителей домов на закрытых участках улиц и транспортных средств со специальными разрешениями организаторов Праздника.

«Мы просим всех участников дорожного движения по всему Таллинну быть предельно внимательными, так как площадки для репетиций Праздника танца расположены по всей столице, а участники Праздника размещаются во многих школах Таллинна, а это означает, что по всему городу будет перемещаться множество детей, которые не привыкли к такому интенсивному движению», — добавил Пильт.

Также в дни праздника – с пятницы по воскресенье – движение транспорта будет ограничено, чтобы у участников и зрителей Праздника были возможности для безопасного и слаженного передвижения.

«Призываем всех зрителей Праздника прибывать на него общественным транспортом или на легких персональных транспортных средствах (велосипеды, электросамокаты и пр.). В выходные дни – т.е. во время проведения Праздника песни и танца – общественный транспорт работает бесплатно для всех пассажиров, а рядом с местами проведения Праздника есть множество велопарковок», — пояснил Пильт.