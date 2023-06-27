Пастора отстранили от работы за супружескую измену

«У нас есть основания подозревать [пастора таллиннского прихода Св. Иоанна] Яана Таммсалу в прелюбодеянии», - сказал архиепископ EELK Урмас Вийльма. Сам Таммсалу не пожелал комментировать ситуацию более подробно. В письме, опубликованном 9 июня на сайте церкви, он сообщил о выходе на больничный: «Я нахожусь на больничном с конца мая. Серьезное воспаление требует серьезного лечения. 19 июня мы узнаем, как продвигается лечение, и, надеюсь, станет ясна причина болезни».