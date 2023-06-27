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Пастора отстранили от работы за супружескую измену

Elu24
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Священнослужитель Яан Таммсалу не ищет оправданий своим ошибкам.
Священнослужитель Яан Таммсалу не ищет оправданий своим ошибкам. Фото: Taavi Sepp

Руководство Эстонской Евангелическо-лютеранской церкви (EELK) приостановило деятельность священнослужителя Яана Таммсалу до 1 сентября по подозрению в супружеской измене.

«У нас есть основания подозревать [пастора таллиннского прихода Св. Иоанна] Яана Таммсалу в прелюбодеянии», - сказал архиепископ EELK Урмас Вийльма. Сам Таммсалу не пожелал комментировать ситуацию более подробно. В письме, опубликованном 9 июня на сайте церкви, он сообщил о выходе на больничный: «Я нахожусь на больничном с конца мая. Серьезное воспаление требует серьезного лечения. 19 июня мы узнаем, как продвигается лечение, и, надеюсь, станет ясна причина болезни».

По словам Таммсалу, 29 мая он по просьбе архиепископа написал заявление с просьбой предоставить ему отпуск по болезни до 1 сентября. 6 июня консистория EELK на основании заявления Таммсалу на отпуск и предложения архиепископа Вийльмы приняла решение приостановить деятельность Таммсалу в качестве священнослужителя до 1 сентября.

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