Видео ⟩ Появилось видео тренировки Костомарова - он учится жить с протезами

Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в Instagram видеозапись тренировки на велотренажере после протезирования.

На кадрах видно, что у Костомарова протезы на обеих ногах. В конце видеозаписи фигурист подмигнул зрителям.

«Ох уж непросто это все... ни морально, ни физически, мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное, сука-жизнь! Хоть она и не была простой», — написал Костомаров.