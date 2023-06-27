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Видео ⟩ Появилось видео тренировки Костомарова - он учится жить с протезами

rus.postimees.ee
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Роман Костомаров.
Роман Костомаров. Фото: imago sportfotodienst

На видеозаписи видно, что у Романа Костомарова протезы на обеих ногах. «Едем дальше», — написал фигурист, сообщает RBC.

Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в Instagram видеозапись тренировки на велотренажере после протезирования.

На кадрах видно, что у Костомарова протезы на обеих ногах. В конце видеозаписи фигурист подмигнул зрителям.

«Ох уж непросто это все... ни морально, ни физически, мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное, сука-жизнь! Хоть она и не была простой», — написал Костомаров.

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