Видео ⟩ Появилось видео тренировки Костомарова - он учится жить с протезами

На видеозаписи видно, что у Романа Костомарова протезы на обеих ногах. «Едем дальше», — написал фигурист, сообщает RBC.
Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в Instagram видеозапись тренировки на велотренажере после протезирования.
На кадрах видно, что у Костомарова протезы на обеих ногах. В конце видеозаписи фигурист подмигнул зрителям.
«Ох уж непросто это все... ни морально, ни физически, мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное, сука-жизнь! Хоть она и не была простой», — написал Костомаров.