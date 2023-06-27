Игорь Калакаускас ⟩ Ну, что ж ты, Женя?..

Чтобы не вводить никого в заблуждение, мне придется еще раз повторить то, что для меня является очевидным: Россией управляют сейчас люди, которых, не дожидаясь решений международных судебных инстанций, можно смело называть преступниками. Степень вины каждого из них будет рано или поздно определена. Не уверен, что на скамье подсудимых окажется Путин, высшее военное командование РФ и те, на чьей совести жизни десятков тысяч людей. Пригожин, чей кровавый послужной список вряд ли вызывает сомнения у здравомыслящих людей, из всех активных участников этой войны, пожалуй, самый циничный и беспринципный.

Но я все равно пытаюсь понять наших ведущих политиков, когда они начинают предпринимать попытки привлечь внимание к своим персонам, делая заявления по поводу международных событий. Большая политика (или, если угодно, «геополитика») – дело весьма тонкое, требующее взвешенного подхода. Тут главное не первым прокомментировать и дать прогноз, а взвесить все риски и найти подходящие слова. Не думаю, что в Кремле, затаив дыхание, наблюдали за реакцией обитателей Дома Стенбока и Тоомпеа. Однако уверен, что кому надо, тот все отследил и зафиксировал.

Что имеем в итоге? Поспешные выводы и малозначительные заявления наших лидеров и обозревателей, недвусмысленные призывы премьер-министра к Украине «воспользоваться окном возможностей». Рухнувшие надежды на то, что «началось!» и возвращение к тому, чем наше правительство так не любит заниматься: разъяснением населению страны, как исполнительная власть собирается выходить из тяжелейшей экономической ситуации и почему именно это решение она считает самым оптимальным.