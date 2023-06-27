Помощь детям теперь доступна по видеомосту с сурдопереводом на русский язык

Бронировать время для консультаций с сурдопереводом можно, написав в веб-чат на портале службы [lasteabi.ee]lasteabi.ee или по адресу info@lasteabi.ee.

В заявке нужно коротко описать тему, на которую вы желаете побеседовать с консультантом службы помощи детям.

«Дети, подростки, родители с нарушениями слуха могут нуждаться в совете или хотеть поделиться своими мыслями на тему, например, роли родителя, на тему отношений с детьми и молодежью, душевного здоровья или того, как выходить из конфликтных ситуаций. Консультации с сурдопереводом сделают помощь детям более доступной», - говорит руководитель службы помощи детям Департамента социального страхования Кай Халлик.

Ранее клиенты с нарушениями слуха получали помощь в веб-чате и в электронных письмах.

По словам Халлик, возможности помощи детям становятся шире из года в год. Сурдоконсультации являются далеко не первой инновацией, которая предлагается помимо круглосуточных бесплатных звонков и писем в службу.

«Два года назад мы начали проводить э-консультации, это хорошая возможность в ситуации, когда есть потребность в профессиональной поддержке, однако очередь к специалисту слишком долгая, а проблемные обстоятельства не решаются однократным обращением в службу помощи детям», - добавила Халлик.

За два года было проведено почти 700 э-консультаций. За первые пять месяцев текущего года состоялось 176 э-консультаций. В э-консультациях нуждаются люди с самыми разными проблемами, начиная от отношений и душевного здоровья до вопросов, связанных с воспитанием детей.