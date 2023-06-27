ЗНАЙ СВОИ ПРАВА ⟩ Люди все чаще жалуются на работодателей, которые требуют работать сверхурочно

По данным ERGO Insurance, в первой половине этого года количество трудовых споров увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее частыми случаями являются несправедливые увольнения, вынужденные отпуска и наказание работников неоплачиваемыми сверхурочными.
Со времен коронавируса количество трудовых споров резко возрастает каждый год. По словам руководителя отдела страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Кальвета, клиенты все чаще ощущают потребность в том, чтобы кто-то информировал их об их правах. «Когда люди сомневаются и у них нет времени или ресурсов для ознакомления с законодательством, им проще обратиться за советом и получить мгновенный ответ о том, не поступили ли с ними несправедливо, сделав всего один телефонный звонок», - добавляет он.
Если есть основания для спора, открывается дело об ущербе, и страховая компания предпринимает необходимые дальнейшие шаги от имени клиента. «Когда руководитель, пытающийся обмануть сотрудника, получает письмо от юриста, чаще всего попытка мошенничества прекращается - чем раньше вмешивается профессионал, тем быстрее разрешается ситуация», - добавил Кальвет.
При страховании юридических расходов адвокаты всегда находятся на расстоянии телефонного звонка, и, в отличие от почасовой оплаты услуг адвоката, консультация специалиста и, при необходимости, возмещение судебных расходов доступны практически каждому человеку в среднем за 9-15 евро в месяц. Учитывая, что количество трудовых споров сейчас выросло на 30%, Кальвет считает, что можно с уверенностью прогнозировать, что число людей, нуждающихся в юридической помощи в трудовых спорах, будет расти по мере углубления экономического кризиса.
Одной из самых распространенных причин споров, говорит Кальвет, являются сверхурочные. Зачастую это результат того, что при увеличении объема работы или при увольнении некоторых сотрудников работодатель не нанимает новых, а вместо этого увеличивают нагрузку на существующих работников. Работодатели настаивают на том, что сверхурочные не оплачиваются, утверждая, что это обычная часть «гибкого рабочего графика» или «они включены в зарплату».
«Манипуляции с рабочим временем часто происходят с молодежью, у которой нет опыта, и, к сожалению, некоторые работодатели этим пользуются. Сверхурочная работа обычно оправдывается такими аргументами, как "ты медленнее других и поэтому задержишься на работе" или "поскольку сегодня ты разбил стакан, обслуживая клиентов, ты останешься на смене дольше". Однако сверхурочная работа может осуществляться только с согласия работника и должна оплачиваться или вознаграждаться дополнительным временем отдыха», - подчеркнул Кальвет.
3 важных знания, которые предотвращают потенциальные споры:
- ваш работодатель не может заставить вас расторгнуть трудовой договор, то есть подписать соглашение об увольнении «по соглашению сторон»
- ваш работодатель не может требовать от вас взять отпуск в период, когда он не может предложить вам работу
- если работодатель указывает, что сегодня на работу приходить не нужно, важно получить письменное подтверждение того, сотрудник может остаться дома, пока не появится работа. Это позволит избежать последующего спора о том, что работник не явился на работу просто так
- если после сокращения на ваше место нанимают нового сотрудника, это является незаконным увольнением.