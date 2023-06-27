ЗНАЙ СВОИ ПРАВА ⟩ Сотрудники все чаще жалуются на работодателей, которые требуют работать сверхурочно

Со времен коронавируса количество трудовых споров резко возрастает каждый год. По словам руководителя отдела страхования расходов на правовую помощь ERGO Майко Кальвета, клиенты все чаще ощущают потребность в том, чтобы кто-то информировал их об их правах. «Когда люди сомневаются и у них нет времени или ресурсов для ознакомления с законодательством, им проще обратиться за советом и получить мгновенный ответ о том, не поступили ли с ними несправедливо, сделав всего один телефонный звонок», - добавляет он.

Если есть основания для спора, открывается дело об ущербе, и страховая компания предпринимает необходимые дальнейшие шаги от имени клиента. «Когда руководитель, пытающийся обмануть сотрудника, получает письмо от юриста, чаще всего корыстная попытка мошенничества прекращается - чем раньше вмешивается профессионал, тем быстрее разрешается ситуация», - добавил Кальвет.

При страховании юридических расходов адвокаты всегда находятся на расстоянии телефонного звонка, и, в отличие от почасовой оплаты услуг адвоката, консультация специалиста и, при необходимости, возмещение судебных расходов доступны практически каждому человеку в среднем за 9-15 евро в месяц. Учитывая, что количество трудовых споров сейчас выросло на 30%, Кальвет считает, что можно с уверенностью прогнозировать, что число людей, нуждающихся в юридической помощи в трудовых спорах, будет расти по мере углубления экономического кризиса.