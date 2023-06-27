ПОДАЕМ ПРИМЕР ⟩ Эстония – первая страна, разработавшая схему использования замороженных активов России для помощи Украине

Уже в самом начале войны на Украине европейские страны поручили Еврокомиссии разработать юридическую схему, которая помогла бы использовать замороженные активы России для оказания помощи Украине и ее восстановления. 4 января тогдашнее правительство в составе Партии реформ, «Отечества» и Социал-демократической партии решило, что, поскольку Европа еще не нашла решения, этим займется Эстония.

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) сказала Postimees, что это шаг в правильном направлении. «Мы надеемся, что в Европейском совете разработанное решение примут. Правовые системы разных стран различаются, но мы, безусловно, сможем продвинуться в этом вопросе, если в Европейском союзе будет общая основа. Решение почти готово, оно обсуждалось в кабинете министров, но некоторые детали еще нужно уточнить. Мы также можем продемонстрировать другим странам, как решение сможет работать на законных основаниях. Это будет происходить так: Украина документирует ущерб, который агрессор, Россия, наносит ей. У нас имееются активы, ценность которых известна. Мы отдаем их Украине, а позже Россия сможет произвести с Украиной перерасчет. Если бы они это сделали, то это уже показало, что весь ущерб был нанесен ими».