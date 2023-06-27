Эстония стала первой европейской страной, которая завершила разработку юридической схемы использования замороженных активов России для помощи Украине, и ожидается, что в ближайшие недели она получит одобрение правительства.
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ПОДАЕМ ПРИМЕР ⟩ Эстония – первая страна, разработавшая схему использования замороженных активов России для помощи Украине
Уже в самом начале войны на Украине европейские страны поручили Еврокомиссии разработать юридическую схему, которая помогла бы использовать замороженные активы России для оказания помощи Украине и ее восстановления. 4 января тогдашнее правительство в составе Партии реформ, «Отечества» и Социал-демократической партии решило, что, поскольку Европа еще не нашла решения, этим займется Эстония.