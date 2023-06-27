Цифровая революция ⟩ В скором времени на борт самолета можно будет проследовать на основании биометрии лица

По словам заместителя председателя комиссии Марии Юферевой-Скуратовски, комиссия поддерживает цифровизацию паспорта и удостоверения личности, чтобы упростить передвижение жителей.

«Я уверена, что цифровые проездные документы значительно ускорят работу пунктов пересечения границы, сократят для пассажиров время ожидания и укрепят безопасность на пограничном контроле, - сказала она. - Особое внимание при создании цифровых документов следует уделить их безопасности, предотвращению возможного злоупотребления и правилам защиты данных. Цифровой документ должен с такой же степенью защиты, как у физического проездного документа».

Участники заседания отметили, что цифровой документ позволит проследовать на борт судна на основании биометрии лица. Цифровой документ должен также находиться в мобильном приложении. На начальных этапах помимо цифрового проездного документа, вероятно, нужно будет иметь при себе и физический документ. В более долгосрочной перспективе при передвижении в пределах Европейского союза жителям более не потребуется иметь при себе паспорт или иной удостоверяющий личность документ. Возможность использования физического документа должна сохраняться для тех лиц, биометрию лица которых невозможно считать или которые не пользуются смартфоном.

В утвержденной комиссией позиции отмечается, что решение, создаваемое на уровне Европейского союза, должно поддерживать глобальное взаимодействие цифровых проездных документов и соответствовать единым стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO). Цифровые проездные документы также должны соответствовать находящемуся в разработке европейскому кошельку цифровой идентификации.

Согласно позиции Эстонии, государства-члены Европейского союза должны ввести цифровые проездные документы в использование одновременно или, по меньшей мере, признать находящееся в разработке решение и обеспечить достаточный переходный период. В качестве первого этапа Эстония поддерживает решение, в рамках которого данные цифрового документа будут привязаны к физическому документу. В позиции Эстонии также указывается, что должна существовать возможность создать цифровой проездной документ и использовать его для возвращения в страну гражданства в случае, если физический документ был украден или потерян в иностранном государстве.

Комиссия решила поддержать представленные правительством позиции. Участники заседания отметили, что после публичных консультаций будет проведена оценка влияния. Соответствующий регламент планируется разработать уже в этом году.