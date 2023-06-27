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Анализ ⟩ В следующем году три эстонские политические партии могут сменить своих лидеров

Микк Салу
, журналист
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Выборы в Европарламент, которые состоятся через год, могут привести к смене руководства как в Партии реформ, так в "Ээсти 200". Кая Каллас и Лаури Хуссар.
Выборы в Европарламент, которые состоятся через год, могут привести к смене руководства как в Партии реформ, так в "Ээсти 200". Кая Каллас и Лаури Хуссар. Фото: Tairo Lutter

Выборы в Европейский парламент в следующем году могут привести к смене руководства в трех эстонских политических партиях: Партии реформ,«Ээсти 200» и Центристской партии.

В этом контексте путь Партии реформ является самым извилистым. Вопрос здесь даже не в том, что именно произойдет на выборах в Европарламент, а в том, что произойдет, когда будет сформирована новая Еврокомиссия. Предложат ли Кае Каллас, лидеру Партии реформ, достаточно важную должность, чтобы она могла задуматься об уходе с поста премьер-министра?

В частности, речь идет о должности Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, условно должности министра иностранных дел Евросоюза. В настоящее время эту должность занимает бывший министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель. В то время как действиями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен люди относительно довольны, Боррелля они воспринимают гораздо критичнее. Независимо от того, кто станет следующим главой комиссии, Боррелль, скорее всего, будет заменен.

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