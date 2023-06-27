Анализ ⟩ В следующем году три эстонские политические партии могут сменить своих лидеров

В этом контексте путь Партии реформ является самым извилистым. Вопрос здесь даже не в том, что именно произойдет на выборах в Европарламент, а в том, что произойдет, когда будет сформирована новая Еврокомиссия. Предложат ли Кае Каллас, лидеру Партии реформ, достаточно важную должность, чтобы она могла задуматься об уходе с поста премьер-министра?