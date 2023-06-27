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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Мятеж ЧВК «Вагнер» стал звоночком и для Эстонии

Postimees
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Граница Эстонии и России.
Граница Эстонии и России. Фото: Konstantin Sednev
  • По крайней мере, кажется, что ситуация с ЧВК «Вагнер» завершилась
  • Мы не знаем, каковы договоренности сторон и будут ли они действовать
  • Наше дело - сделать все для того, чтобы выдержала наша граница

Вооруженный мятеж и поход на Москву, возглавляемые Евгением Пригожиным, продолжались в общей сложности одну ночь и завершились без серьезного кровопролития по соглашению сторон. Насколько серьезны более широкие последствия этого происшествия, станет ясно со временем.

За последние три дня было много спекуляций о причинах беспорядков и возможном развитии событий, но до конца ясности по поводу случившегося нет ни у кого. 

Известно, что критика Пригожиным российского высшего командования в последние месяцы становилась все более громкой из-за нехватки снаряжения частей «Вагнера» в битве при Бахмуте. При этом есть источники, утверждающие, что техника была, а обвинения о ее отсутствии были сфабрикрованы. Не исключено, что он давно готовился к мятежу, и целью его было сорвать плано верховного командования РФ подчинить с 1 июля «Вагнера» и другие частные воинские части единому командованию. 

Каковы бы ни были причины контратаки «Вагнера», она оказалась безуспешной. Пригожин, видимо, переоценил готовность русских войск перейти на его сторону, хотя и призывал их к этому. И убедившись на день, что у него нет и не будет достаточно сил для взятия Москвы, он пошел на сделку с Кремлем и приказал своим войскам вернуться на свои позиции.

Странным является и поведение российских властей. Хотя первоначальная оценка Владимира Путина была жесткой, и Пригожину было предъявлено обвинение в организации вооруженного мятежа, вечером в субботу Кремль объявил, что боевикам «Вагнера», участвовавшим в мятеже, обвинения предъявлены не будут, а Пригожину разрешили эмигрировать в Беларусь. С тех пор местонахождение Пригожина неизвестно. Вчера он сделал аудиозаявление, в котором оправдывает свое поведение. Однако уголовное дело против него не закрыто (на момент перевода статьи ФСБ уже закрыла уголовное дело о вооруженном мятеже Пригожина - прим.ред).

Любая серьезная политическая нестабильность в России повысит уровень угрозы и в Эстонии. Чтобы быть готовым к этому, необходим комплексный план действий и сотрудничество с соседними странами.

Таким образом, инцидент якобы исчерпан, и контроль над ситуацией со стороны Кремля восстановлен. Каким было соглашение с Пригожиным, и будет ли оно соблюдаться, вероятно, будет зависеть в ближайшем будущем от того, произведет ли Путин какие-либо изменения в высшем руководстве российских вооруженных сил. Однако степень реального недовольства российской армии из-за войны в Украине неизвестна.

Вчера верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что инцидент свидетельствует о слабости российской политической системы и трещинах в военном руководстве. «В то же время, это не очень хорошо, когда такая ядерная держава, как Россия, впадает в политическую нестабильность», - добавил он.

Авторитарные режимы обычно характеризуются стабильностью, но только до того момента, когда хватка власти перестает быть достаточной для обеспечения порядка. В этом случае все может очень быстро развалиться. Однако любая серьезная политическая нестабильность в России означает, помимо прочего, что Эстония должна быть готова к новой волне беженцев.

Для обеспечения закрытия границы необходим комплексный план действий и сотрудничество с соседними странами. Также необходимо прояснить этот вопрос на уровне ЕС, чтобы выработать общее понимание. Россия должна решать свои собственные проблемы, а не экспортировать их в Европу через своих граждан. 

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