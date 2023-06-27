КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Мятеж ЧВК «Вагнер» стал звоночком и для Эстонии

За последние три дня было много спекуляций о причинах беспорядков и возможном развитии событий, но до конца ясности по поводу случившегося нет ни у кого.

Известно, что критика Пригожиным российского высшего командования в последние месяцы становилась все более громкой из-за нехватки снаряжения частей «Вагнера» в битве при Бахмуте. При этом есть источники, утверждающие, что техника была, а обвинения о ее отсутствии были сфабрикрованы. Не исключено, что он давно готовился к мятежу, и целью его было сорвать плано верховного командования РФ подчинить с 1 июля «Вагнера» и другие частные воинские части единому командованию.

Каковы бы ни были причины контратаки «Вагнера», она оказалась безуспешной. Пригожин, видимо, переоценил готовность русских войск перейти на его сторону, хотя и призывал их к этому. И убедившись на день, что у него нет и не будет достаточно сил для взятия Москвы, он пошел на сделку с Кремлем и приказал своим войскам вернуться на свои позиции.