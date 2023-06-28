Прогнозы Буданова, заминированная «мирная бомба» и военком-мультимиллионер. Обзор событий недели в Украине

Когда сегодня человеку приносят повестку, при этом он видит, что остальные «откупаются» и гуляют, у него возникает вопрос, почему он не должен делать так же? Фактически, такая политика и такие военкомы демотивировали людей и рассадили по разным лодкам. Сделать страну в этом отношении единой будет очень сложно.

Недопереворот, и куда подевался Патрушев?

Ну и немного о мятеже, который то «преступление и предательство», то «все уладили, дело закрыто». Слишком много нестыковок в этой истории. Напомню, началось все с сенсационного интервью Пригожина утром 23 июня.

В нем он заявил, что Россия проигрывает войну, и в этом поражении виноват не Путин, а Шойгу с Герасимовым. Они, якобы, обманули президента перед началом «СВО» и обманывают сейчас. В обоснование этого Пригожин выдал мысли о том, что на самом деле все восемь лет Донбасс никто не бомбил, зато его усиленно разворовывали.

Интересно, что Пригожин говорит это на камеру, как будто отвечая на вопрос, но полное интервью нигде так и не появилось. Из чего можно сделать вывод, что видео было заранее подготовлено и не случайно выложено в сеть именно 23 июня.