Запорожская АЭС заминирована и может быть взорвана россиянами. Военкомы наживают на войне огромные состояния. Во время мятежа Пригожина секретарь Совета безопасности Российской Федерации отмалчивался. Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней.
Прогнозы Буданова, заминированная «мирная бомба» и военком-мультимиллионер. Обзор событий недели в Украине
«Ситуация никогда не была настолько серьезной, как сейчас, – сказал о положении дел на Запорожской АЭС руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. - Единственный элемент, которого не хватает - это приказ действовать. Тогда это может произойти за считанные минуты».
По словам Буданова, водоем-охладитель ЗАЭС заминирован россиянами. Без охлаждения ядерные реакторы могут расплавиться, и это займет от десяти часов до двух недель. Украинская разведка также установила, что россияне разместили машины, начиненные взрывчаткой, у четырех из шести энергоблоков.
По словам руководителя ГУР, приказ совершить теракт на ЗАЭС может быть отдан в Кремле в случае поражения российско-оккупационных войск на левом берегу Днепра, создание радиоактивной зоны Россия рассматривает как предохранитель на случай дальнейшего продвижения ВСУ.
Видимо, риск серьезный, так как 22 июня даже президент Зеленский публично предупредил о вероятной подготовке России к теракту на ЗАЭС. Американцы, правда, после этого говорили, что не видят признаков подготовки к диверсии. Но надо учесть, что они и подготовку к разрушению плотины Каховской ГЭС не увидели.
Я сомневаюсь, что заявление Буданова - просто ИПСО (информационно-психологическая спецоперация). Потому что если это ИПСО, то она направлена не столько на Россию, сколько на западных партнеров. При этом вовлекать в ИПСО против партнеров президента – не лучший вариант. Это будет ставить под сомнение его заявления в будущем. Видимо, риск катастрофы на самой большой атомной станции в Европе действительно существует.
Военком-мультимиллионер
Ну, и еще одно событие, которое по резонансу в Украине хоть и уступило мятежу «Вагнера», но вызвало больше эмоций, чем даже предупреждение о риске второго Чернобыля. Итак, история с начальником одесского военкомата Евгением Борисовым.
В апреле стало известно, что семья Борисова в конце 2022 года приобрела на испанском побережье виллу стоимостью более 3 млн евро. Жена военкома стала владелицей офисного помещения на главной улице курортного города Марбелья. Общая стоимость всего этого добра, приобретенного всего за год полномасштабной войны, составила около четырех с половиной млн евро.
Эту информация проверили журналисты-расследователи издания «Украинская правда» и выяснили, что все ранее озвученные подозрения подтверждаются испанскими реестрами. Более того, они нашли еще целый парк дорогих авто, записанных на семью военкома, общей стоимостью более полумиллиона долларов.
Сам Борисов, который работает военкомом с 1996 года, сначала уверял, что его семья ничем в Испании не владеет, а после приведенных аргументов, заявил, что жена, действительно, занимается там «розничной торговлей», но он «не влезает в эти дела».
Военкома отстранили от исполнения служебных полномочий, а Государственное Бюро Расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений во время призыва военнообязанных.
Военные со своей стороны тоже начали свою проверку, и внезапно выяснилось, что комиссия не обнаружила оснований для отстранения военкома Борисова от должности, поэтому «он продолжает выполнять свои обязанности»…
В этот же день глава президентской фракции Верховной рады «Слуга народа» Давид Арахамия написал в соцсетях, что после просмотра сюжета с расследованием журналистов и у него «пропал дар речи». Арахамия заявил, что берет это дело под личный депутатский контроль и инициирует проверки правоохранителями в военкоматах всех областей.
Надеюсь, что не последним, но решающим шагом в этой истории станет заявление президента Зеленского. «Дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно освободить от должности, одесского "военкома" – начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна».
«Дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Павлюка вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, чтобы они не позорили наше государство и память погибающих на фронте героев», – добавил президент.
В Украине бытует мнение, что военкомы сейчас – самые богатые люди в стране. Такое мнение сложилось давно, а журналистское расследование стало триггером для общественного возмущения и дискуссии. Гавный урон тут даже не в том, что кто-то обогащался, когда другие шли на смерть.
Самое тяжелое для Украины последствие обогащения военкомов на «отмазывании от армии» в том, что желающие служить уже не стоят в очередях, как это в самом деле было в начале войны. Желающие уже давно на фронте.
Когда сегодня человеку приносят повестку, при этом он видит, что остальные «откупаются» и гуляют, у него возникает вопрос, почему он не должен делать так же? Фактически, такая политика и такие военкомы демотивировали людей и рассадили по разным лодкам. Сделать страну в этом отношении единой будет очень сложно.
Недопереворот, и куда подевался Патрушев?
Ну и немного о мятеже, который то «преступление и предательство», то «все уладили, дело закрыто». Слишком много нестыковок в этой истории. Напомню, началось все с сенсационного интервью Пригожина утром 23 июня.
В нем он заявил, что Россия проигрывает войну, и в этом поражении виноват не Путин, а Шойгу с Герасимовым. Они, якобы, обманули президента перед началом «СВО» и обманывают сейчас. В обоснование этого Пригожин выдал мысли о том, что на самом деле все восемь лет Донбасс никто не бомбил, зато его усиленно разворовывали.
Интересно, что Пригожин говорит это на камеру, как будто отвечая на вопрос, но полное интервью нигде так и не появилось. Из чего можно сделать вывод, что видео было заранее подготовлено и не случайно выложено в сеть именно 23 июня.
Потом появляется заявление Пригожина об ударах ВС России по тыловым лагерям ЧВК: «Погибло множество наших бойцов, наших боевых товарищей». В то же время, на видео, которое потом расследователь Bellingcat Арик Толер квалифицировал как фейк, ни одного трупа не видно. Количества «погибших», как и доказательств их наличия, нет до сих пор.
То есть действие разворачивалось по сценарию: рубанул правду-матку против шайки Шойгу-Герасимова, а Шойгу ответил подлым ударом по «героическим бойцам» в ответ. Тогда бойцы решили идти «маршем справедливости» на Москву и требовать головы Шойгу-Герасимова. Вроде все логично, но слишком уж гладко. В жизни так не бывает.
А потом вообще начинаются вопросы. Например, каким образом колонны с тысячами боевиков одномоментно оказались готовыми к маршу на Москву? Это серьезная войсковая логистика, требующая прокладывания маршрута, обеспечения ГСМ транспорта по пути его следования, снаряжения людей, тем более потрепанных арт-ударами от своих. Кто на обычной АЗС заправит такое количество грузовиков и техники?
Непонятно, как всю эту подготовку проспала ФСБ? А если реально проспала, а не умыла руки, то почему никто не понес ответственности? Непонятно, как колонны бронетехники (!) кадыровцев умудрились на несколько часов застрять в пробке под Ростовом?
Ну и главный вопрос без ответа: как тысячи «вагнеровцев» прошли почти 800 км, фактически захватили Ростов и Воронеж, но нигде на земле не встретили сопротивления военных или силовиков?
Конечно, последнее можно объяснить тотальной слабостью силового блока РФ и симпатиями к «оркестру» Пригожина, но снова возникает вопрос об ответственности за случившееся конкретных генералов.
По ходу этих процессов можно было предположить, что чиновники и военные дезориентированы «особым положением» Пригожина. Он так долго разыгрывал тактику «царь - хороший, бояре -плохие», а царь так долго позволял ему беспредельничать, что все думали, что и сейчас обошлось не без высочайшего соизволения. Но ведь потом царь выступил по ТВ и назвал его «предателем». Точки над и расставлены, и тут должно было произойти что-то более действенное, чем парад видеозаявлений о лояльности президенту.
В общем, сегодня уже очевидно, что московская прогулка «Вагнера» не была спонтанной. Учитывая все обстоятельства, она была организована не только Пригожиным. А если принять во внимание, какой колоссальный ущерб нанесен ею лично Путину и его «вертикали», то становится очевидным, что направлена она была против самого Путина и руководства Вооруженных сил.
Окончание боя «вничью» говорит о том, что произошло нечто, что не дало ни одной из сторон перевеса в силе, а значит, схватка не закончена, и именно сейчас происходит самый драматический ее этап: борьба за ресурсы и подготовка к решительному удару.
Миру показали, что Путин – не единственный, от кого зависят действия России. Миру показали, что действия России могут быть как примирительными (вспомним месседж Пригожина, что война проиграна), так и более агрессивными. Миру показали, что он может и должен «решать вопросы» не только с Кремлем.
Что дальше? Во-первых, Путину выгодно подавать все произошедшее как субъективный «фактор Пригожина». Таким образом он оправдывает и свой испуг, и проявившуюся слабость своей властной вертикали. Поэтому разборки будут тихими и растянутыми во времени. Но они будут.
Во-вторых, Пригожина попытаются сначала дискредитировать, а потом ликвидировать. Процесс дискредитации уже начался. В-третьих, вряд ли Пригожину позволят сохранить влияние на ЧВК, как и саму ЧВК. И белорусская «прописка», как и лукашенковская «подписка» за «вагнеровцев» - это не передислокация «оркестра», а мягкий вариант его уничтожения. Иметь неконтролируемую частную армию у себя в тылу не выгодно ни Путину, ни Лукашенко.
Во всей этой истории отдельно стоит обозначить еще два момента. Первый - это симптоматичное заявление канцлера Австрии Карла Нехаммера о том, что «ядерное оружие не должно попасть в чужие руки». Фактически он сказал, что кнопка должна оставаться в руках Путина.
Второй – это отсутствие на совещании Путина с силовиками в понедельник вечером Николая Патрушева. Более того, секретарь Совета безопасности Российской Федерации, как следует из открытых источников, в день мятежа находился в Казахстане и во всеобщем празднике единения силовиков не участвовал.
Справка
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.