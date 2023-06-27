Вт, 27.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Ян Палмер покинет пост главы фирмы Nordica

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Самолет Nordica.
Самолет Nordica. Фото: Konstantin Sednev

Генеральный директор эстонской национальной авиакомпании Nordic Aviation Group (Nordica) Ян Палмер в конце года покинет свой пост, пишет Rus.ERR.

О своем решении уйти в отставку 72-летний шведский управленец уже сообщил совету предприятия.

Ян Палмер c 2012 года возглавлял государственную авиакомпанию Estonian Air вплоть до ее банкротства в 2015 году. После банкротства Estonian Air в том же году была создана новая авиакомпания Nordic Aviation Group.

В прошлом году эстонская национальная авиакомпания Nordic Aviation Group заработала 1,514 млн евро чистой прибыли.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх