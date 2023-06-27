Ян Палмер покинет пост главы фирмы Nordica

Генеральный директор эстонской национальной авиакомпании Nordic Aviation Group (Nordica) Ян Палмер в конце года покинет свой пост, пишет Rus.ERR.
О своем решении уйти в отставку 72-летний шведский управленец уже сообщил совету предприятия.
Ян Палмер c 2012 года возглавлял государственную авиакомпанию Estonian Air вплоть до ее банкротства в 2015 году. После банкротства Estonian Air в том же году была создана новая авиакомпания Nordic Aviation Group.
В прошлом году эстонская национальная авиакомпания Nordic Aviation Group заработала 1,514 млн евро чистой прибыли.