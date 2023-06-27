Спасатели посоветовали обороняться от чаек зонтиками

В 15:04 в Центр тревоги поступил звонок с бульвара Вабадузе в Кивиыли: на лестничной клетке жилого дома на людей напала чайка, сообщила во вторник BNS пресс-служба Спасательного департамента. Спасатели обнаружили, что жители дома пытались ручкой метлы отогнать к зеленой зоне разгуливавшего по двору птенца чайки, после чего родители птенца начали нападать на всех людей без разбора.

Спасатели не выявили на месте людей, пострадавших в результате нападения чаек. Однако они передали жителям полученную от Эстонского союза дикой природы информацию о том, что до тех пор, пока раздражение птиц, которое они сами же и вызвали, не утихнет, при выходе на улицу стоит пользоваться зонтом.