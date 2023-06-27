Союзники просили Киев не бить по РФ во время бунта Пригожина

Уже после того как восстание утихло, президент США Джо Байден провел переговоры с союзниками, включая лидеров Франции, Германии, Великобритании и Канады, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает телеканал. В ходе этих бесед Байден поделился данными по этому вопросу, имевшимися у американской разведки, «чтобы гарантировать, что у этих лидеров есть лучшее понимание того, чтобы было известно спецслужбам США».

Отмечается, что у Вашингтона не было точных данных о предполагаемой дате начала мятежа. Разведслужбы, однако, исходят из того, что свои планы Пригожин начал развивать после 10 июня, когда Минобороны России попыталось принудить наемников подписать с ним официальный контракт.

Общение западных союзников с Украиной

24 июня, перед тем как Пригожин объявил об окончании похода на Москву, западные союзники общались с украинскими чиновниками на различных уровнях предостерегая их от того, чтобы воспользоваться хаосом для нанесения удара по территории России, указывает CNN со ссылкой на неназванное официальное лицо одной из стран Запада. Существовали опасения, что Москва посчитает, что Украина и Запад помогают Пригожину и угрожают суверенитету России, поясняется в публикации.