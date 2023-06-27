Фото и видео ⟩ На месте страшной аварии появились свечи и личные вещи погибших

Дежурный руководитель патрульной службы Ляэнеской префектуры Арви Таэль сказал, что, по предварительным данным, никто из компании не был пристегнут. «Кроме того, причиной аварии является неправильно выбранная скорость движения», - сказал он. «Автомобиль находился на другой стороне кювета. Отсюда видно, куда ведут следы», - махнул рукой Таэль и добавил, что экспертиза установит возможное опьянение водителя.

К 14:30 скорая помощь и спасатели покинули место происшествия. На месте еще оставались криминалисты, которые уехали после того, как погибших увезли. Затем полиция открыла участок дороги для движения.

На дороге нет очевидных следов торможения. Фото: Merle Rallmann

Местный житель, не пожелавший назвать свое имя, подтвердил, что как минимум двое мужчин, причастных к аварии, были его знакомыми, с которыми они работали на стройке в Иванов день. «Вчера они были трезвыми, а сегодня утром я видел их пьяными в Лыпе», - сказал он.

По данным репортера Pärnu Postimees, на месте происшествия находились пять человек, один из которых находился вне машины. В ходе расследования будет установлено, находились ли все пятеро в машине, или же кого-то сбили. Двух пострадавших доставили в больницу в Пярну, одного - в Таллинн.

Для расследования ДТП полиция начала уголовное производство.

В этом году в Эстонии произошло 677 ДТП, в которых погибли 28 и пострадали 775 человек. Это первое в 2023 году дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом в Пярнумаа.

Спустя десять часов об аварии напоминали лишь красные линии на асфальте, зафиксировавшие месторасположение автомобиля, а также помятая трава.

Скорбящие зажгли свечи и собрали немногочисленных безмолвных свидетелей аварии - приборную панель, зеркало заднего вида, очки, мобильный телефон с треснувшим экраном и полотенце с рождественскими мотивами.