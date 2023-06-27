Фото и видео ⟩ В Пярнумаа произошло тяжелое ДТП: двое погибли, трое пострадали

Около 11:40 прохожий сообщил полиции, что в деревне Пыхара с дороги вылетело транспортное средство. В результате аварии погибли 56-летний и 61-летний мужчины.

Собранные на месте улики указывают на то, что автомобиль Volkswagen Golf на большой скорости двигался по дороге Пыхара-Элламаа в направлении Пыхара. 61-летний водитель на повороте не справился с управлением, в результате чего машина выехала с дороги и приземлилась на крышу. В результате аварии водитель и 56-летний пассажир погибли на месте. В автомобиле также находились 40-, 34- и 46-летние мужчины, которые получили травмы. Вертолет Департамента полиции и погранохраны доставил с места происшествия в больницу 46-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие были доставлены в больницу на машине скорой помощи.​

Авария произошла на крутом повороте на сухой асфальтированной дороге, когда Volkswagen вылетел за пределы дороги на пологом повороте. На асфальте практически нет следов торможения.

В машине и вокруг нее валялись закрытые бутылки водки. Неизвестно, поехали ли мужчины в местный магазин за выпивкой, но у тех, кто остался жив, были признаки алкогольного опьянения.