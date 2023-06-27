Сегодня в деревне Пыхара в Пярнумаа произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли двое мужчин, а трое серьезно пострадали.
Фото и видео ⟩ В Пярнумаа произошло тяжелое ДТП: двое погибли, трое пострадали
Около 11:40 прохожий сообщил полиции, что в деревне Пыхара с дороги вылетело транспортное средство. В результате аварии погибли 56-летний и 61-летний мужчины.
Собранные на месте улики указывают на то, что автомобиль Volkswagen Golf на большой скорости двигался по дороге Пыхара-Элламаа в направлении Пыхара. 61-летний водитель на повороте не справился с управлением, в результате чего машина выехала с дороги и приземлилась на крышу. В результате аварии водитель и 56-летний пассажир погибли на месте. В автомобиле также находились 40-, 34- и 46-летние мужчины, которые получили травмы. Вертолет Департамента полиции и погранохраны доставил с места происшествия в больницу 46-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие были доставлены в больницу на машине скорой помощи.
Авария произошла на крутом повороте на сухой асфальтированной дороге, когда Volkswagen вылетел за пределы дороги на пологом повороте. На асфальте практически нет следов торможения.
В машине и вокруг нее валялись закрытые бутылки водки. Неизвестно, поехали ли мужчины в местный магазин за выпивкой, но у тех, кто остался жив, были признаки алкогольного опьянения.
Повреждения Volkswagen скромные: нос и крыша целы, лобовое стекло треснуто. Кажется невероятным, что в этой машине умерли два человека. По словам находившегося на месте происшествия человека, который видел несколько ДТП, люди в машине ушли бы оттуда на своих ногах, если бы были пристегнуты ремнями безопасности.
Дежурный руководитель патрульной службы Ляэнеской префектуры Арви Таэль сказал, что, по предварительным данным, никто из компании не был пристегнут. «Кроме того, причиной аварии является неправильно выбранная скорость движения», - сказал он. «Автомобиль находился на другой стороне кювета. Отсюда видно, куда ведут следы», - махнул рукой Таэль и добавил, что экспертиза установит возможное опьянение водителя.
К 14.30 скорая помощь и спасатели покинули место происшествия. На месте еще оставались криминалисты, которые уехали после того, как погибших увезли. Затем полиция открыла участок дороги для движения.
Местный житель, не пожелавший назвать свое имя, подтвердил, что как минимум двое мужчин, причастных к аварии, были его знакомыми, с которыми они работали на стройке в Иванов день. «Вчера они были трезвыми, а сегодня утром я видел их пьяными в Лыпе», - сказал он.
По данным репортера Pärnu Postimees, на месте происшествия находились пять человек, один из которых находился вне машины. В ходе расследования будет установлено, находились ли все пятеро в машине, или же кого-то сбили.
Двух пострадавших доставили в больницу в Пярну, одного - в Таллинн.
Для расследования ДТП полиция начала уголовное производство.
Это первое в этом году дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом в Пярнумаа.