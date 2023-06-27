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ФОТО ⟩ В Пярнумаа произошло тяжелое ДТП: двое погибли, трое пострадали

rus.postimees.ee
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Сегодня в деревне Пыхара Пярнуского уезда произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое мужчин, а трое серьезно постарадали.

Около 11:40 прохожий сообщил полиции, что в деревне Пыхара с дороги вылетело транспортное средство. На данный момент на месте работают полиция, спасатели и скорая помощь.

По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Golf, следовавший из Ахасте в сторону Пярну, на крутом повороте съехал с дороги вправо и перевернулся на крышу.

Новость дополняется.

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