Войска НАТО договорились о переводе авиации в странах Балтии в боевой режим

«НАТО готов защищать каждый дюйм союзной территории», - заявил Йенс Столтенберг в ходе визита в Литву, который приурочен к крупнейшим учениям 2023 года Griffin Storm.

«Мы сейчас внедряем новые региональные планы для конкретных сил и средств, предназначенных для защиты конкретных союзников. Эти силы будут проводить регулярные совместные учения. Мы также договорились о новой модели ротации противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы обеспечить быстрый переход от патрулирования воздушного пространства к обороне», - заявил генсек НАТО на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

О конкретных новых решениях союзников может быть объявлено на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Напомним, что военные летчики НАТО, которые базируются в Эстонии, регулярно перехватывают военные самолеты России в небе над Балтикой. Весной патрулирование воздушного пространства осуществляли совместно пилоты Королевских ВВС Великобритании и летчики немецких Люфтваффе. В настоящее время в воздушном пространстве стран Балтии продолжаются международные учения воздушных сил Ramstein Alloy, организованные Командованием ВВС НАТО совместно с Национальными вооруженными силами.