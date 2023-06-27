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Как желание и труд нарвский младший хор девочек на Певческий праздник привели

Лоора-Элизабет Ломп
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Младший хор девочек Нарвской музыкальной школы, концертмейстер и хормейстер хора Надежда Кузнецова (сзади слева), руководитель хора и дирижер Инна Фефилова (сзади справа).
Младший хор девочек Нарвской музыкальной школы, концертмейстер и хормейстер хора Надежда Кузнецова (сзади слева), руководитель хора и дирижер Инна Фефилова (сзади справа). Фото: Erakogu

Младший хор девочек Нарвской музыкальной школы долго готовился к концерту, ведь помимо разучивания мелодий, русскоязычные дети приложили немало усилий, чтобы понять смысл текстов. Однако усилия окупились, и теперь они с нетерпением ждут, когда смогут выступить на настоящем празднике.

По словам дирижера хора Инны Фефиловой, раньше в городе поющих детей было намного больше. «Сейчас их значительно меньше, чем когда я начинала там работать в 1981 году. Но сейчас в Нарве рождается очень мало детей, поэтому хоровую студию, основанную в 1976 году, объединили с музыкальной школой. Сейчас у меня учатся 35 детей, 22 из них поедут на Певческий праздник - кто-то в это время уезжает, а некоторые так и не выучили пять песен», - сказала Фефилова и добавила, что до сих пор не было ни одного Певческого праздника, - общий фестиваль - не исключение - в котором бы ее хор не принимал участие.

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