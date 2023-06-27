Как желание и труд нарвский младший хор девочек на Певческий праздник привели

По словам дирижера хора Инны Фефиловой, раньше в городе поющих детей было намного больше. «Сейчас их значительно меньше, чем когда я начинала там работать в 1981 году. Но сейчас в Нарве рождается очень мало детей, поэтому хоровую студию, основанную в 1976 году, объединили с музыкальной школой. Сейчас у меня учатся 35 детей, 22 из них поедут на Певческий праздник - кто-то в это время уезжает, а некоторые так и не выучили пять песен», - сказала Фефилова и добавила, что до сих пор не было ни одного Певческого праздника, - общий фестиваль - не исключение - в котором бы ее хор не принимал участие.