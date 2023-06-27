Суд на продажу ⟩ Выставлен на торги земельный участок в центре Таллинна вместе с находящимся на нем зданием

Эстонское государство в лице Riigi Kinnisvara AS начинает продажу крупного объекта недвижимости в центре Таллинна. Земельный участок находится на улице Лийвалайа в районе многоквартирных домов, коммерческих и общественных зданий. До 2018 года в расположенном на участке здании, известном как Дом суда, работал Харьюский уездный суд. Стартовая цена объекта составляет 4,5 миллиона евро.
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«Мы инициировали в детальной планировке недвижимости изменение целевого предназначения земельного участка с целью получения права на строительство коммерческого здания, включающего и жилые помещения. В настоящее время над детальной планировкой продолжается работа в Таллиннской городской управе», - сообщил в пресс-релизе Михкель Мягер, директор по развитию недвижимости Riigi Kinnisvara.