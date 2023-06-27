Суд на продажу ⟩ Выставлен на торги земельный участок в центре Таллинна вместе с находящимся на нем зданием

«Мы инициировали в детальной планировке недвижимости изменение целевого предназначения земельного участка с целью получения права на строительство коммерческого здания, включающего и жилые помещения. В настоящее время над детальной планировкой продолжается работа в Таллиннской городской управе», - сообщил в пресс-релизе Михкель Мягер, директор по развитию недвижимости Riigi Kinnisvara.

Он добавил, что недвижимость на Лийвалайа, безусловно, имеет большой потенциал и может заинтересовать многих застройщиков. Но самое интересное в этом пресс-релизе - не начало торгов, не цена, не сам объект недвижимости, а именно факт изменения детальной планировки.