Путин снова вышел в народ и признал гражданскую войну

Путин продолжает тушить информационный пожар после мятежа Пригожина. Сегодня он снова выступил с речью, на этот раз перед военными, которых для этого собрали на Соборной площади в Кремле.
Среди участников действа, которое длилось несколько минут, - представители МВД, СОБР, ОМОН и другие. Всего на месте было более 2,5 тысяч человек. На площади присутствовал и министр обороны Сергей Шойгу, который и стал, по словам Евгения Пригожина, причиной старта «автопробега до Москвы», как называют его сами вагнеровцы.
Первым делом Путин сообщил присутствующим, что «военные и правоохранители РФ фактически остановили гражданскую войну». Он добавил, что силовые структуры во время мятежа обеспечили «безопасность важных объектов, прочность тыла военных», а «погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг».
Путин утверждает, что Минобороны не пришлось снимать боевые подразделения из зоны боевых действий в Украине во время мятежа.
Российские провластные Telegram-каналы отмечают, что Сергей Шойгу по сравнению с вчерашним вечером повеселел.