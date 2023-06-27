Путин снова вышел в народ и признал гражданскую войну

Среди участников действа, которое длилось несколько минут, - представители МВД, СОБР, ОМОН и другие. Всего на месте было более 2,5 тысяч человек. На площади присутствовал и министр обороны Сергей Шойгу, который и стал, по словам Евгения Пригожина, причиной старта «автопробега до Москвы», как называют его сами вагнеровцы.