ГАЛЕРЕЯ ⟩ Президент провозгласил Закон о равенстве браков

Президент Алар Карис подтвердил на пресс-конференции после заседания Совета гособороны, что он подписал восемь недавно принятых Рийгикогу законов, в том числе о равенстве браков и о так называемом налоговом пакете.
Рийгикогу на внеочередной сессии на прошлой неделе принял восемь законов, в том числе о дополнительном бюджете на 2023 год, закон о повышении акцизов на алкогольную и табачную продукцию, НСО и подоходном налоге, реорганизации разделения труда в министерствах и разрешении однополых браков. Тогда оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии обратилась к президенту с призывом не оглашать законы, увязанные с вотумом доверия.
«Непосредственно перед заседанием Совета гособороны я подписал восемь законов, принятых Рийгикогу за последние недели, - сказал президент, отвечая на вопрос журналиста. - В них сделаны фундаментальные решения, которые вызвали много споров в обществе. Эти решения касаются налогов, определения брака и государственной обороны. На мой взгляд, именно парламент должен принимать такие сложные решения», - прокомментировал Карис.
Карис сказал, что его работа заключается в защите Конституции, которая, в свою очередь, имеет в своей основе демократию. «Это означает, что сам парламент должен быть пространством для принятия решений, стоящих перед государством. Я признаюсь, что увязывание стольких законопроектов с вотумом доверия вызывало во мне колебания. Конституция дает нам такую возможность, но вопрос в том, в какой момент использование этой возможности зайдет слишком далеко», - сказал он.
«Давайте теперь представим себе экстремальную ситуацию, когда правительство увязывает все законопроекты с вотумом доверия. Такая ситуация была бы явно неконституционной, так как это было бы равносильно остановке работы парламента. Это подчеркнул и Государственный суд», - отметил Карис.
«Государственный суд также подчеркнул, что пределы разрешенного обструкции до сих пор неясны. Именно из-за этой двусмысленности последние несколько месяцев были такими бурными в жизни нашей страны. Это должно оставаться исключительным явлением. Ни Государственный суд, ни президент не могут определить допустимые пределы. Их должен определить сам Рийгикогу», - добавил президент.
Теперь, по словам Кариса, Рийгикогу в своей работе руководствуется позицией Госсуда, в свете которой можно конкретизировать права депутатов: «Я согласен, что оппозиция может мешать работе Рийгикогу, но не бесконечно».
Выступая на пресс-конференции вместе с президентом, премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) продолжила, что на начальной стадии правительство не увязывало ни один законопроект с вотумом доверия, а сделало это лишь тогда тогда, когда их стали блокировать. «Мы фактически отказались от многих законопроектов, потому что не можем их продолжить. Единственный инструмент, который у нас есть, чтобы справиться с препятствиями, - это связать их с доверием», - пояснила она.