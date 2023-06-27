ГАЛЕРЕЯ ⟩ Президент провозгласил Закон о равенстве браков

Рийгикогу на внеочередной сессии на прошлой неделе принял восемь законов, в том числе о дополнительном бюджете на 2023 год, закон о повышении акцизов на алкогольную и табачную продукцию, НСО и подоходном налоге, реорганизации разделения труда в министерствах и разрешении однополых браков. Тогда оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии обратилась к президенту с призывом не оглашать законы, увязанные с вотумом доверия.

«Непосредственно перед заседанием Совета гособороны я подписал восемь законов, принятых Рийгикогу за последние недели, - сказал президент, отвечая на вопрос журналиста. - В них сделаны фундаментальные решения, которые вызвали много споров в обществе. Эти решения касаются налогов, определения брака и государственной обороны. На мой взгляд, именно парламент должен принимать такие сложные решения», - прокомментировал Карис.

Карис сказал, что его работа заключается в защите Конституции, которая, в свою очередь, имеет в своей основе демократию. «Это означает, что сам парламент должен быть пространством для принятия решений, стоящих перед государством. Я признаюсь, что увязывание стольких законопроектов с вотумом доверия вызывало во мне колебания. Конституция дает нам такую возможность, но вопрос в том, в какой момент использование этой возможности зайдет слишком далеко», - сказал он.