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Eesti Gaas получил разрешение на покупку латвийской газовой сети

rus.postimees.ee
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Председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.
Председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик. Фото: Eesti Gaas

Eesti Gaas получила одобрение правительства и Департамента конкуренции Латвии на приобретение Gaso - дочерней компании Latvijas Gaze - и латвийской газораспределительной сети.

Стоимость сделки превышает 120 миллионов евро. Насколько известно, это одна из крупнейших иностранных инвестиций в латвийскую экономику.

«Мы благодарим правительство Латвии за оказанное доверие - мы полностью осознаем важность распределительной сети как предприятия стратегического значения, хотим воспользоваться своим опытом в качестве управляющего газовой сетью, развивать компанию и предлагать лучшие услуги потребителям газа в Латвии», - сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

«Это логичное развитие - газовая сеть Эстонии и Латвии выстроена как единое целое, это уже по своей сути одна система. Однако для нас приобретение распределительной сети в Латвии является важным шагом в расширении Eesti Gaas и превращении ее в крупнейшую в регионе энергетическую компанию на частном капитале», - заявил Каасик.

Eesti Gaas заключила соглашение о приобретении Gaso, дочернего предприятия Latvijas Gaze, в середине апреля этого года, правительство одобрило сделку в начале июня, а Департамент конкуренции - в конце прошлой недели. Протяженность трубопровода латвийской газораспределительной сети составляет 5 420 км, у компании более 375 000 клиентов.

Infortar, владелец Eesti Gaas, в марте объявил, что хочет выставить компанию на торги на Таллиннской фондовой бирже. Энн Пант, председатель правления Infortar, ранее говорил, что компания хотела достичь соглашения о покупке латвийской энергетической компании до выхода на биржу, но приобретение требовало одобрения латвийских властей.

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