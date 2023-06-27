Eesti Gaas получил разрешение на покупку латвийской газовой сети

Стоимость сделки превышает 120 миллионов евро. Насколько известно, это одна из крупнейших иностранных инвестиций в латвийскую экономику.

«Мы благодарим правительство Латвии за оказанное доверие - мы полностью осознаем важность распределительной сети как предприятия стратегического значения, хотим воспользоваться своим опытом в качестве управляющего газовой сетью, развивать компанию и предлагать лучшие услуги потребителям газа в Латвии», - сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

«Это логичное развитие - газовая сеть Эстонии и Латвии выстроена как единое целое, это уже по своей сути одна система. Однако для нас приобретение распределительной сети в Латвии является важным шагом в расширении Eesti Gaas и превращении ее в крупнейшую в регионе энергетическую компанию на частном капитале», - заявил Каасик.

Eesti Gaas заключила соглашение о приобретении Gaso, дочернего предприятия Latvijas Gaze, в середине апреля этого года, правительство одобрило сделку в начале июня, а Департамент конкуренции - в конце прошлой недели. Протяженность трубопровода латвийской газораспределительной сети составляет 5 420 км, у компании более 375 000 клиентов.