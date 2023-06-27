На старт ралли Эстония выйдет десять наших гонщиков

На соревнованиях, которые пройдут с 20 по 23 июля, на старт выйдет восемь машин Rally1 – по три экипажа Toyota и Hyundai, а также два Ford команды M-Sport. В то время как Toyota (Калле Рованперя, Элфин Эванс и Такамото Кацута) и Ford (Отть Тянак и Пьер-Луи Лубе) выйдут на старт, как обычно, у Hyundai будет небольшая рокировка.

В этом сезоне наряду со стартовавшими на всех этапах за сборную Южной Кореи Тьерри Невиллом и Эсапеккой Лаппи в третьей машине команды ездит финн Теэму Сунинен. 29-летний Сунинен, стартовавший в 77 этапах чемпионата мира по ралли, также примет участие в августовском этапе чемпионата мира в Финляндии на автомобиле Hyundai i20 Rally1.

В классе WRC2, то есть на автомобилях Rally2, на ралли Эстония стартуют пять эстонских гонщиков. Помимо Георга Линнамяэ (Hyundai), Роберта Вирвеса (Ford) и Эгона Каури (Škoda), которые участвовали в этапах чемпионата мира в этом году, в этом зачете на старт также выйдет опытный гонщик Прийт Койк (Škoda), а также пересевший в этом году в машину Rally2 Каспар Касари (Škoda).